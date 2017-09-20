Yürekli: “Bütünleştik”

K-Pet Süper Lig’de 2017 - 2018 sezonu açılış maçında Binatlı ile karşılaşacak olan Baf Ülkü Yurdu’nda teknik sorumlu Kemal Yürekli, takımın havasının oldukça iyi olduğunu belirterek “Bütünleştik” dedi. 19 Temmuz’dan itibaren ilk etap çalışmalarına kendi tesislerinde başladıklarını, 3 Eylül’de de İzmit Kartepe’de 5 günlük bir kamp çalışması yaptıklarını belirten Yürekli, “Bugün sezon öncesini 60-62 civarı bir antrenman sayısı ile tamamlyoruz” dedi.

Yürekli: “Takımın havası oldukça iyi”

Transferde ufak tefek sıkıntılar yaşadıklarını ancak Hamis Çakır’ın takıma geri dönüşü ile transferin son gününde Azat Tip’in aralarına katılmasının çok iyi olduğuna değinen Kemal Yürekli, “1-2 oyuncu eksiğimiz var. Onları da heralde devre arasında tamamlarız. Ama takımın havası oldukça iyi. Bütünleştik” ifadelerini kullandı.

“Fair Play çerçevesinde bir karşılaşma olsun”

Binatlı ile oynayacakları derbi hakkında da konuşan Yürekli, “Derbinin sezonun ilk maçında olması iyi oldu. Sonuçta Süper Lig maçı. Ben iki takımda da bu derbiyi yaşamış birisiyim. Dolayısıyla heyecanlıyım. Futbolculara deneyimlerimizi anlatarak onları maça hazırlamaya çalışıyoruz. Hedefimiz derbiyi galibiyetle tamamlamak veye yenemezsek yenilmemek. Hücuma yönelik bir oyun oynayacağız. Fair Play çerçevesinde bir karşılaşma olsun. Tüm bölge halkını bu maça bekliyoruz” dedi.