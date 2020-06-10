Yürek burkan fotoğraf

Çocuklarını, torunlarını, ailesini bırakarak “geriye dönmemek şartıyla” güneye geçen 64 yaşındaki Kıbrıslı Türk işçi Mustafa Ruso’nun fotoğrafı yürekleri burktu.



Hükümetin “güneyde ikamet edeceği ya da geri dönerse karantinada kalacağı” yazılı bir taahhütname imzalattığı işçiler yalnızca Kıbrıs’ta değil Avrupa’da da gündem oldu.



Kermiya / Metehan (AyDemet) kontrol noktasından güneye geçen 64 yaşındaki Kıbrıslı Türk işçi Mustafa Ruso ilk gecesini arabada geçirdi.



Ruso önceki gün YENİDÜZEN’e duygularını aktarmış, 2005 yılından bu yana güneyde çalıştığını ifade ederek,” Geri evimize dönmeyeceğimizi bile bile bu yola çıktık. Bıçak kemiğe dayandı, kimse bize halimizi üç aydır sormadı. Ben ve arkadaşlarım için hükümet çıkacak yol bırakmadı” demişti.



Mustafa Ruso’yu arkadaşları aracında uyurken fotoğrafladı, bu insanlık ayıbını kayıt altına aldı.