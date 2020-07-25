Yunus, yüksek ihtimalle balıkçı ağına takılmasından dolayı öldü

Tatlısu’da ölü yunus bulundu. Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Yaban Hayat Hastanesinde yunusun Nekropsi yapıldı.

Nekopsi raporunda tüm bulguların hayvanın boğularak öldüğüne işaret ettiği belirtildi. Raporda "Bunun da yüksek ihtimalle bir balıkçı ağına takılması ve nefes alabilmek için yüzeye çıkamamasından kaynaklandığı düşünülüyor” ifadelerine yer verildi.

Tatlısu’da kıyıya vuran ölü yunus, Mehmet ve Yaman Duman isimli yurttaşlar tarafından fark edildi. Taşkent’te faaliyet gösteren 1190 Yaban Hayat Destek hattına bildirilen durumun ardından ölü Yunus üzerinde inceleme yapıldı.

Yara tespiti yapılmadı…

1.80 boyunda ve 47.3 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen yunusun yeni öldüğü ve yapılan dış muayenesinde ölüme sebebiyet verebilecek bir yara bulunmadığı tespit edildi.

“Bulgular boğularak öldüğüne işaret”

Taşkent Doğa Parkı tarafından nekropsi için alınan yunus Yaban Hayat Hastanesine getirildi.

Yunusun nekropsisi dün akşam Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü'ne bağlı Yaban Hayat Hastanesinde yapıldı.

Nekropsi Vet. Dr. Tayfun Çanakcı tarafından Zoolog Doç. Dr. Wayne Fuller ile birlikte gerçekleştirdi.

Nekropside yapılan görsel muayenede hayvanın iç organlarında herhangi bir hasar ya da sorun gözlemlenmedi.

Hayvanın midesinin boş olduğu ama yakın zamanda çeşitli boylarda kalamar ile beslendiğine dair bulgular elde edildi. Hayvanın bağırsak yapısında herhangi bir bulguya rastlanmadı.

İleri tetkikler için hayvanın kalbinden, akciğerinden, midesinden, bağırsaklarından, böbreklerinden, karaciğerinden, yumurtalıklarından, derisinden ve mide içerisinde bulunan besin kalıntılarından ve az sayıdaki iki farklı tür parazitten örnekler alındı.

Ayrıca hayvanın bütünü ileride çalışmalarda kullanılmak ve değerlendirilmek üzere muhafaza edilecek.

Elde edilen tüm bulgular hayvanın boğularak öldüğüne işaret ediyor. Bunun da yüksek ihtimalle bir balıkçı ağına takılması ve nefes alabilmek için yüzeye çıkamamasından kaynaklandığı düşünülüyor.