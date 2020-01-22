Yunanistan'ın yeni cumhurbaşkanı Sakelaropulu

Yunanistan'da kısa süre önce değişiklik yapılan Anayasa maddesine göre, 300 sandalyeli parlamentoda yapılacak seçimi kazanan Ekaterini Sakelaropulu ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi. Sakelaropulu parlamentoda 261 oy aldı.



Seçimdeki tek aday Sakelaropulu'yu Yeni Demokrasi, Syriza ve Kinal partileri destekledi.

Sakellaropulu'nun adaylığına karşı çıkan Yunanistan Komünist Partisi (KKE), Yunan Çözümü Partisi (ELY) ve eski Maliye Bakanı Yanis Varufakis'in başkanlığındaki Mera25 Partisi milletvekilleri ise "çekimser" kaldı.



Yunanistan yasalarına göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde milletvekillerinin "hayır" oyu kullanması öngörülmüyor.