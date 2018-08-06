Yunanistan'daki yangının ardından istifalar sürüyor

Yunanistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kapakis'in İçişleri Bakanı Panos Skourletis'e istifasını sunduğu belirtildi.

Yannis Kapakis'in başında bulunduğu Sivil Savunma Birimi'nin (GCSP) görevleri arasında doğal afetler ve acil durumlara yönelik risk değerlendirmesi ve olası felaketlere karşı önleyici tedbir almak bulunuyor. Rehabilitasyon operasyonlarını koordine etmek ve bu konularda halkı bilgilendirmek de kurumun görevleri arasında.

Hükümetin yangına müdahalede yetersiz kaldığı yönündeki sert eleştiriler üzerine Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas da cuma günü istifa etmişti.

Yine pazar günü, acil servis birimlerinin iki başkanı, Başbakan Aleksis Çipras tarafından görevden alınmış yerlerine yardımcıları getirilmişti.

"Aleksis Çipras, kabinede değişikliğe gidecek"

Bu arada Yunan Ekathimerini gazetesi, Başbakan Aleksis Çipras'ın halktaki öfkeyi yatıştırmak ve gelecek baharda yapılması muhtemel erken seçimlerde elini daha da sağlamlaştırmak için Nikos Toskas'ın istifasının ardından kabinede geniş kapsamlı bir değişikliğe gideceğini iddia etti.

Gazete, başbakana yakın kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, Çipras'ın söz konusu değişikliği Yunanistan'ın kurtarma paketinden çıkacağı 20 Ağustos'tan sonra yapmayı planladığını iddia etti.

İçişleri ve Savunma Bakanlarının pozisyonlarını koruyacağı ancak Maliye Bakanı Öklid Çakalotos ve diğer önemli bakanların değişiklikle görevden alınabilecekleri öne sürüldü.

Binlerce kaçak bina yıkılacak

Yunan hükümeti, başkent Atina yakınlarındaki Mati'de ormanlık bir alanda başlayan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede meskun bölgelere yayılan yangında binlerce evin küle dönmesinin ardından kolları sıvadı.

Bu bağlamda ilk önce Atina bölgesindeki ormanlık alanda ve sahil boyunca inşa edilen 3 bin 185 kaçak bina yıkılacak.

Hükümetin söz konusu adımı, ilk etapta yıkım için nihai karar verilen binaları içeriyor.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos, kaçak yapılanmayı önlemek için kısa süre içerisinde harekete geçeceklerini belirtti.

Yetkililer, son yangına müdahalede, bu kaçak yapıların işlerini hayli zorlaştırdığını bildirdi.

Bu arada yangından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Rafina-Pikermi ve Marathonas semtlerine ilişkin yayımlanan bir rapor, ormanlık alanda binlerce dönüm arazinin yasa dışı inşaatlarla kaplandığını ortaya koydu.