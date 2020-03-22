Tespit edilen korona virüs vakalarının 624'e, ölü sayısının 15'e yükseldiği Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak yarın sabah saat 06.00’da başlayacak.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkedeki salgın nedeniyle yarın sabah 06.00'dan başlamak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Koronavirüs salgınında en büyük silahın evde kalmak konusunda kişisel sorumluluk taşımak olduğunu ifade eden Miçotakis, "Yunanistan'daki durumun İtalya'ya benzemesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'da şu ana kadar 624 vaka tespit edilirken, 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Sputnik