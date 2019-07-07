Yunanistan'da bir dönemin sonu

Yunanistan Başbakanı ve Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras yüzde 26.5 - 30.5 oy aralığında ikinci sırada yer alıyor.

PASOK'un devamı olan, sosyal demokrat Değişim Hareketi (KINAL), yüzde 6 - 8; Yunanistan Komünist Partisi (KKE), 5 - 7 ve eski Ekonomi Bakanı Yannis Varoufakis'in kurduğu Avrupa'da Demokrasi Hareketi yüzde 3 - 5 aralığında bulunuyor.

Aşırı sağcı Altın Şafak partisinin yüzde 3 barajına takılarak meclise giremeyeği tahmin ediliyor.

Bu sonuçlara göre, Miçotakis'in Yeni Demokrasi partisi 300 sandalyeli mecliste 155 ila 167 arasında milletvekili çıkararak mutlak çoğunluğu elde etmesi bekleniyor. Bu durumda Miçotakis tek başına hükümet kurabiliyor.

Kaynak: Euronews