Yunanistan'a bin kutu günlük ihtiyaç gönderilecek

Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Komiseri Yannis Yiannakis, Kıbrıslıların hazırladığı bin kutu günlük ihtiyacın Cumartesi günü Yunanistan’daki Attica bölgesi Koordinasyon Merkezi’ne teslim edileceğini bildirdi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Yiannakis, yarın Yunanistan’a gideceğini, bin kutunun yanı sıra toplanan giysilerin ve tonlarca tıbbi ürünün de götürüleceğini belirtti.

Yiannaki, toplanan malzemelerin iki seferde götürüleceğini, ilk seferin yarın sabah, ikincisinin de aynı gün öğle saatlerinde Larnaka’dan Atina’ya götürüleceğini, ilk malzemenin Attica Bölgesi Koordinasyon Merkezi’ne götürüleceğini burada bir teslim töreninin yer alacağını açıkladı.

Yannis Yiannakis KHA’na, Kıbrıs’ın, Yunan yetkililerinin belirlediği gerçekten ihtiyaç duyulan malzemeleri hazırladığını, bunların kuru yiyecek, çocuk ihtiyaçları, uzun ömürlü süt, bebek bezi ve ıslak mendil olduğunu anlattı.

“Kıbrıs’ta bir sevgi dalgası vardır” şeklinde konuşan Yiannakis, destek olmak ve katkıda bulunmak isteyen Kıbrıs’taki inşaat şirketlerinin ve gönüllülerin, aileleri ve çocukları misafir etmek isteyen Kıbrıslılar bulunduğunu kaydetti.

Komiser, “Birçok istek vardır, bunları ileteceğim. Ama neye ihtiyaç olduğu ve nasıl yönetileceği Yunan yetkililere bağlıdır” dedi.

Hatırlanacağı üzere, Kıbrıs Hükümeti, yangın mağdurları için açılan hesaba, her türlü yeniden toparlanma ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10 milyon Euro para yatırmıştı.