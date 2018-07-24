Yunanistan yangını: Ölü sayısı 76'ya yükseldi

SAAT: 21.16

Atina'nın yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusundaki Penteli ve Rafina bölgelerinde başlayan ve kısa sürede ormanlık araziden meskun mahallere sıçrayan yangınlar, Yunanistan tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birine yol açtı. İtfaiye Teşkilatından alınan bilgiye göre, yangınlarda 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangınlarda ayrıca 23'ü çocuk 164 kişinin yaralandığı açıklandı.

SAAT: 20.17

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan yangında ölü sayısı 74'e yükseldi. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Alevler büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Bosna-Hersek ziyaretini yarıda kesen Başbakan Çipras ülkede 3 gün ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

SAAT: 16.30

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 60'ı aştı.

Atina'nın kuzeydoğusundaki Rafina ve Penteli civarındaki ormanlık alanlarda başlayan ve meskun bölgelere sıçrayan yangın, büyük oranda kontrol altına alınırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Rafina Belediye Başkanı Evangelos Bournous, SKAI televizyonuna yaptığı açıklamada, elindeki bilgilere göre yangında yaşamını yitirenlerin sayısının 60'ı aştığını söyledi.

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, yaptığı açıklamada, yangında 16'sı çocuk 156 kişinin yaralandığını, 11 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Emniyet birimlerine gelen kayıp başvuruları sebebiyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

ACİL TELEFONLAR

Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı da, Kıbrıs’ın Atina Büyükelçiği’nin acil telefon numaralarını duyurdu. Buna göre 0030-6953009291 and 0030-6995621288 numaralı telefonlar acil durumlar için aranabilecek.

ÜLKEDE 3 GÜNLÜK YAS

Bu arada ülkede üç günlük yas ilan edildi.

Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla yangın felaketi sebebiyle mecliste bayraklar yarıya indirilmişti.

ATİNA LARNAKA UÇUŞLARI ETKİLENDİ

Larnaka Havaalanı'nın uçuş programı da yangından etkilendi. Atina’dan Larnaka’ya üç sefer 2-3 saat gecikmeyle yapılabildi. Uçuş programı daha sonra normale döndü.



ÇAVUŞOĞLU'NA TEŞEKKÜR

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yangın felaketi için verdiği başsağlığı mesajı dolayısıyla teşekkür etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na ve Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM) Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'a Attiki'deki yangında söndürme uçaklarını göndermeyi teklif ederek verdikleri acil tepkiden dolayı samimi teşekkürlerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.



SAAT: 15.00

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında başlayan orman yangınları kontrolden çıktı. Yunan basını ölü sayısının 60'ı aştığı açıkladı. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor. Bölgede hava sıcaklıkları 40 derece civarında seyrederken, rüzgar saatte 80 kilometre hızla esiyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yanı sıra İspanya ve Portekiz de Yunanistan'a destek göndereceğini açıkladı.

SAAT:11.00

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 49 kişi yaşamını yitirdi.

Yunan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Stavroula Malliri, Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina yakınlarındaki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskun bölgelere sıçradığını açıkladı.

Yangınlarda 49 kişi hayatını kaybettiği ifade edildi. Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.



Yangında 16'sı çocuk 156 kişi yaralandı. Yaralananlardan 11'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

YÜZLERCE EV KÜL OLDU

Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgar nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale edildi.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina'da gökyüzünü kaplarken, Atina'yı Mora Yarımadası'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

YUNAN MECLİSİNDE BAYRAK YARIYA İNDİRİLDİ

Yunanistan Meclisi Başkanı Nikos Voutsis'in kararıyla, yaşanan yangın felaketi sebebiyle mecliste bayrakların yarıya indirildiği bildirildi.

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI İÇİN KIBRIS’TAN EKİP GÖNDERİLDİ

Yangın söndürme çalışmalarına katılacak olan 60 itfaiyeci ile 4 kişiden oluşan sağlık ve kurtarma ekibinin, bu sabah, Güney Kıbrıs’tan ayrıldığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, yangın söndürme çalışmalarına katılacak olan ekip, bu sabah, Larnaka eski havalimanına Yunanistan’dan gelen C-130 tipi uçak ile ayrıldı.

Kıbrıs Rum İtfaiye Müdürü Markos Trangolas, dün gece gerçekleştirilen siyasi istişarelerin ardından, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı’nın, 60 kişilik itfaiye ekibinin, her an Yunanistan’daki yangını söndürme çalışmalarına katılacak şekilde hazır tutulması talimatı verdiğini, sözkonusu ekibin bu sabah Yunanistan’a gitmek üzere Kıbrıs’tan ayrıldığını ifade etti.



TÜRKİYE DE "YARDIMA HAZIRIZ" DEDİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı aradı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, KKTC’de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hâl ilan edildiği açıklandı.

Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezinden (EKAV) yapılan açıklamada, Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskûn bölgelere sıçradığı belirtildi.



Yangınlarda 49 kişi yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yangında 156 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 11'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



YÜZLERCE EV KÜL OLDU

Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgâr nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor.



Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina'da gökyüzünü kaplarken, Atina'yı Mora Yarımadası'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hâl ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hâl ilan ettiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek dün öğleden sonra Atina'ya dönmüştü.

FOTOĞRAFLAR CNA- AJANSLAR/ GÖRÜNTÜLER GREEK REPORTER- BBC TÜRKÇE