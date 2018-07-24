Yunanistan yangını: 49 ÖLÜ, 11 AĞIR 156 YARALI

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskûn bölgelere sıçraması sonucu ölenlerin sayısı artıyor. Bu sabah Yunan İtfaiye Teşkilatı'nın düzenlediği basın toplantısında, 24 olarak açıklanan ölü sayısının 49'a yükseldiği bildirilirken bunların 26'sının Mati bölgesindeki bir tarlada hayatını kaybettiği öğrenildi. Yangında 11'i ağır 156 kişi yaralanırken bunların 16 tanesinin çocuk olduğu açıklandı. Resmi verilere göre,1,000'in üzerinde ev ile 300'den fazla araç yandı.

Avrupa ülkelerinde yardım talep eden Yunanistan'a, Kıbrıs Cumhuriyeti'inden de 60 itfaiyecinin bu sabah askeri helikopter ile yangın söndürme çalışmalarına katılmak için gittiği bildirildi.

TÜRKİYE DE "YARDIMA HAZIRIZ" DEDİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki yangına ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'ı aradı.

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, KKTC’de bulunan Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Kocias ile telefon görüşmesinde Yunanistan'daki yangından dolayı üzüntülerini ve ölenler için taziyelerini iletti.

Çavuşoğlu, Kocias'a Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hâl ilan edildiği açıklandı.

Yunan Ulusal Acil Yardım Merkezinden (EKAV) yapılan açıklamada, Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskûn bölgelere sıçradığı belirtildi.

Yangınlarda 49 kişi yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yangında 156 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 11'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.



YÜZLERCE EV KÜL OLDU

Yüzlerce ev ve aracın kül olduğu yangınlar nedeniyle binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. Yangından kaçarak Rafina Limanı'na ulaşan yüzlerce kişi, Sahil Güvenlik botları ve özel feribotlarla bölgeden uzaklaştırıldı.

Dün öğleden sonra Atina'ya yaklaşık 20 kilometre mesafedeki ormanlık alanda çıkan yangınlar, şiddetli ve yön değiştiren rüzgâr nedeniyle hızla yayılarak geniş bir bölgeyi etkisine aldı. Rafina yakınlarındaki yangınlara yaklaşık 200 itfaiyeci, çok sayıda gönüllü ve yüze yakın araçla karadan, uçak ve helikopterlerle de havadan müdahale ediliyor.

Yunan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, başkentin 50 kilometre batısındaki Kineta bölgesinde çıkan bir diğer orman yangınını söndürmek için de 150 itfaiyeci ve 74 yangın söndürme aracının çalıştığı kaydedildi. Bu bölgede çıkan yangın sebebiyle oluşan duman Atina'da gökyüzünü kaplarken, Atina'yı Mora Yarımadası'na bağlayan otoyol saatlerce trafiğe kapalı kaldı.

OLAĞANÜSTÜ HÂL İLAN EDİLDİ

Yangınların geniş bir bölgeyi etkisi altına alması sebebiyle İtfaiye Teşkilatının yanı sıra askeri birlikler de seferber edildi ve Avrupa Sivil Savunma Mekanizmasından yardım talebinde bulunuldu.

Başkent Atina'nın da içinde olduğu Attiki bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hâl ilan edildiği açıklandı. Attiki Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attiki'de olağanüstü hâl ilan ettiği belirtildi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Bosna-Hersek'e düzenlediği geziyi yarıda keserek dün öğleden sonra Atina'ya dönmüştü.