Yunanistan sınırında mülteci ölümü

İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Yunanistan sınırına akın eden mültecilere yapılan müdahale sırasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. BBC muhabiri Mughira Al Sharif, bu sabah Yunan askerleri tarafından yapılan müdahale sonucu kafasından darbe alan bir mültecinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Twitter hesabından, kafasından darbe aldığı ile bilincini kaybeden smültecinin görüntülerini paylaşan Mughira Al Sharif, "Bu sabah Yunan askeri tarafından öldürülen Suriyeli mülteci Ahmed Abu Emad. Ahmed, yüzlerce mülteciyle İpsala’da sınırı geçmeye çalışırken Yunan askeri tarafından saat 09:07’de boğazından vurularak öldürüldü. Ahmed’in cesedi Türkiye’ye götürüldü" dedi.

Hayatını kaybeden Ahmed Abu Emad isimli mültecinin ölümünün Yunan askeri tarafından sıkılan gaz bombasının kapsülü mü yoksa mermi mi olduğu ile ilgili ayrıntılı bir bilgiye ulaşılamadı.