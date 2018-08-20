Yunanistan, ekonomik krizden çıktı

Yunanistan, borç krizi sonrası Euro Bölgesi'nden aldığı üç yıllık kurtarma programını başarıyla tamamladı.



Programın tamamlanmasıyla, Yunan hükümetinin sekiz yıl sonra ilk defa, uluslararası finans piyasalarına yeniden borçlanabilmesinin de önü açılmış oldu. Kurtarma paketi karşılığında Yunan hükümeti bir dizi kemer sıkma politikalarını yürürlüğe sokmuştu.



EKONOMİ HALA KRİZ ÖNCESİ SEVİYEYE ULAŞAMADI, İŞSİZLİK YÜZDE 20



Yunan ekonomisi son yıllarda büyüme kaydetse de, kriz öncesine kıyasla ekonomi yüzde 25 oranında küçüldü.



Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) da desteğiyle, 2010 yılında Yunanistan'a 260 milyar euro'dan fazla kredi açılmıştı. Bu rakam, küresel finans tarihinin en büyük kurtarma paketi oldu.



Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ile 2015'te imzalanan anlaşma kapsamında, ekonominin düze çıkması ve bankaların sermaye yapılarının yeniden düzenlenmesine yönelik reformlar için Yunan hükümetine üç yıllığına 61.9 milyar euro verilmişti.



ESM, Yunanistan'a 27 milyar dolarlık ek bir bütçe daya ayırmıştı ama Atina'nın buna ihtiyaç duymadığı açıklandı.



“YUNANİSTAN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURABİLİR”



ESM Başkanı Mario Centeno, "Yunanistan kendi ayakları üzerinde durabilir" dedi.



Yunan halkına işbirliklerinden dolayı teşekkür eden Centeno, Atina'nın başka bir kurtarma paketine ihtiyacı olmadığını söyledi.



Avrupa Komisyonu, ekonomisini eline alan Yunanistan'ın, krediler karşılığında anlaştığı reformları uygulayıp uygulamadığını izlemeye ve denetlemeye devam edecek.



Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve IMF, Yunanistan'a 2010, 2012 ve 2015 yıllarında olmak üzere üç pakette toplam 289 milyar euroluk kredi vermişti.