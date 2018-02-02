Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tehdit mektubu

Bakan Kocias'a "Sana üç kurşunumuz var" yazılı tehdit mektubu gönderildi

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias'a ölüm tehditleri içeren mektup gönderildiği bildirildi.

Yunanistan Kamu Güvenliği ve Sivil Savunma Bakanı Nikos Toskas, bir Yunan televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Kocias, kendisine ve ailesine yönelik tehditler içeren bir mektup aldı." dedi.

Mektupta "Sana üç kurşunumuz var" ifadesinin bulunduğunu belirten Toskas, Yunan polisinin gönderenleri bulmak için araştırma başlattığını vurguladı.

Bakan Kocias ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı televizyon kanalları ve gazetelerin kendisini hedef gösterdiğini ifade etti.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da pazar günü, Makedonya konusunda isim sorunu müzakerelerine karşı çözüm istemeyen gruplar tarafından büyük bir gösteri düzenlenmesi planlanıyor.

İki hafta önce Selanik'te düzenlenen gösteriye yaklaşık 100 bin kişi katılmıştı.

Anketlere göre, aşırı sağ gruplar başta Yunan halkının önemli bir kısmı, içinde "Makedonya" ifadesi geçen yeni bir isme karşı çıkıyor.

İSİM SORUNU

Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan’ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.