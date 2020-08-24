Yunanistan da navtex yayımladı

Yunanistan’ın, Türkiye’nin Oruç Reis sismik araştırma gemisi için yayımladığı Navtex’e karşılık olarak dün akşam geç saatlerde karşı-Navtex yayımladığı belirtildi.

Güneydeki haber kaynaklarına göre Yunanistan, Türkiye’nin Oruç Reis için, 27 Ağustos’a kadar uzattığı Navtex’e karşılık dün akşam saat 23.59’da, Girit’in güney doğusundaki geniş bölgesindeki, Yunan kara suları içerisindeki bölgeyi hava-deniz tatbikatları için bağlayan bir Navtex yayımladı.

Yunanistan tarafından yayımlanan Navtex, yarın sabah saatlerinden 27 Ağustos gece saatlerine kadar geçerli olacak.