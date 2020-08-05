Yunanistan B kategorisine alındı, kaos çıktı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin artan vakalar sebebiyle Yunanistan’ı “zorunlu PCR testi istenen” ülkelerin yer aldığı “B” kategorisine indirmesi kaos ortamı yarattı.



Özellikle Limasol’da artan vakalar endişeleri tırmandırdı.



Fileleftheros gazetesi “Seyahatlerde Panik Zinciri” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Yunanistan’ın B Kategorisi’nden 14 gün zorunlu karantina gerektiren “C” kategorisine indirileceği yönündeki söylentilerin, seyahatlerde kaos ortamının oluşmasına sebep olduğunu yazdı.

Gazete, Yunanistan’a seyahat etmeyi planlayan birçok Kıbrıslı Rum’un, dönüşte mecburi PCR testine tabi tutulacakları ve bunun da bir aileye büyük ek maliyet getireceği gerekçesiyle seyahatlerini iptal ettiklerini belirtirken, Yunanistan’dan güneye gidecek birçok kişinin de özellikle Limasol’daki otellerdeki rezervasyonlarını iptal etmeye başladıklarını aktardı.



Anastasiadis ile Miçotakis telefonda görüştü



Alithia gazetesi, Yunanistan’ın “B” kategorisine indirilmesi kararında Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanlığı’nın görüşünün etkili olduğunu, Bakanlığın, ilgili sağlık komitelerinin bu konuda görüşlerini almadan bu kararı verdiğini iddia etti.



Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinin karar konusunda Yunan makamlarını zamanında bilgilendirmediğini de belirterek, dün konuya ilişkin açıklamada bulunan Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios’un bu durumu kabul eden bir açıklamada bulunduğunu aktardı.

Kusios bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, “onları bilgilendirmiş olsaydık daha iyi olurdu” şeklinde konuştu.



Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise pazartesi akşamı Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i telefonla arayarak, Yunanistan’ın “B” kategorisine indirildiğinin bilgisini verdiğini de belirtti.



Telefonla görüşme talebinin Miçotakis’ten geldiğini ifade eden gazete, telefon görüşmesinin ayrıntılarına dair bir bilgiye ise sahip olmadıklarını aktardı.

