Yunan Çalışma Grubu ‘Başlangıç Yemeği’ne katılmadı Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin ev sahipliğinde başlayan Beşli Konferans’a 5 günlük aranın ardından bugün devam ediliyor.

Konferans öncesi dün akşam BM’nin daveti ile çalışma gruplarının bir araya geldiği ‘Başlangıç Yemeği’ne Yunan Heyet’in katılmadığı öğrenildi.

Türkiye, İngiltere, Kıbrıs Türk tarafı Çalışma Heyetleri’nin bir araya geldiği yemekte, Yunan Heyet Mont Pelerin’e varış saatleri geç olduğu gerekçesi ile katılmadı.

Yunan çalışma heyeti şu isimlerden oluşuyor; Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Demetris Paraskevopoulos, Christos Rozakis (akademisyen), Petros Liakoumas (akademisyen), Bayan Tasya Atanasiou (Büyükelçi – Dışişleri Bakanı'nın Diplomatik Ofisi müdürü), Christos Avraam (uzman -Büyükelçi – Danışman) Vagellis Kalpadakis (Başbakanlık Diplomatik Ofisinden) ve Eftimios Papastavrides (uzman).