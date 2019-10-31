Yunan Dili Derneği'nden Tatar'a ziyaret

Yunan Dili Derneği (YUDER) yetkilileri Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek dernekleri hakkında bilgi verdi.

Yunan Dili Derneği yetkilileri Başbakan Tatar’ı ziyaret etti

Yunan Dili Derneği yetkilileri Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret etti ve dernek hakkında bilgi verdi. Dün başbakanlıkta gerçekleşen görüşmeye Yunan Dili Derneği Yönetim Kurulu’ndan Arif Malek, Tünay Mertekci, Fatma Tahsin Keleş ve Şifa Arslan katıldı.

Yunanca mezunlarının iş olanakları konuşuldu

YUDER yetkilileri ülkemizde Yunan Dili’nin önemine dikkat çekti ve gerek duyulduğu takdirde gerek sınır kapılarındaki görevlilere gerekse benzeri alanlarda çalışan kişilere hizmet içi eğitim verebileceklerini söyledi. Günümüzde güneyle kuzey arasında geçişlerin artmasıyla hemen hemen her iş kolunda Yunanca bilen elemanların olması gerektiğine dikkat çeken yetkililer, her meslek grubunun Yunanca bilen kişiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Yaklaşık 120 mezun

Ülkemizde yaklaşık olarak 120 kişinin Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı ve/veya Yunan Dili Edebiyatı bölümünden mezun olduğuna dikkat çeken YUDER yetkilileri, birçok mezunun işsiz olduğunu ya da başka alanlara kaydığını vurguladı. Özellikle ülkemiz koşullarında Yunanca bilen kişilerin devlet organlarında ve ihtiyaç duyulan yerlerde daha verimli değerlendirilebileceğini söyleyen yetkililer, bu dil üzerine eğitim gören kişilerin sayısının oldukça fazla olduğunu ekledi.

Görüşme olumlu sonlandı

Başbakan Ersin Tatar ise Yunan Dili’nin ülkemiz şartlarında Güney Kıbrıs’ı anlamak için önemli olduğunu söyledi ve gerek sınır kapılarında gerekse turizm alanında Yunan Dili mezunlarından yararlanılabileceğini belirtti. Kamu münhallerinde Yunanca bilene artı puan verilebileceğini söyleyen Ersin Tatar, YUDER’e gelecekteki çalışmalarında da başarılar diledi. Görüşme YUDER başkanı Arif Malek’in Başbakan Tatar’a üzerinde dernek amblemi bulunan plaketi sunmasıyla sonlandı.