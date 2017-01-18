Yunan Cumhurbaşkanı Kıbrıs’a geliyor

Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un yarın Kıbrıs’ın güneyini ziyaret edeceği ve ziyareti sırasında Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’le de bir araya geleceği haber verildi.



Kıbrıs Rum haber kaynaklarına göre, Pavlopulos ile Anastasiadis yarın öğlen 12.30’da bir araya gelecek ve görüşmenin akabinde Anastasiadis, Pavlopulos onuruna bir öğle yemeği düzenleyecek.



Pavlopulos’un aynı günün akşamı, Başpiskopos Hrisostomos ile bir sergi açacağını kaydeden Kıbrıs Rum haber kaynakları, Pavlopulos’un, Başpiskopos III. Makarios’un ölümünün 40’ıncı yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe katılmak üzere, Hrisostomos tarafından Güney Kıbrıs’a davet edildiğini ekledi.