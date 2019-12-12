‘Yumurta bırakmaya gitti, tecavüz etti’

Lefkoşa’da meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.C dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru zanlı H.C’nin cinsel tecavüz ve darp suçlarıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Kasım 2019 tarihinde Lefkoşa’da sakin 19 yaşındaki kadının evine yumurta bırakmak bahanesiyle giden zanlının müştekiyle birlikte olmak istediğini ve ev içerisinde kovalamaca yaşandığını anlattı.

Polis, zanlının, müştekiyi zorla yatak odasına götürüp, cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti. Polis, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde polise yansıdığını söyleyerek, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını anlattı. Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının ilk etapta iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve ifade vermeyeceğini beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.