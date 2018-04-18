Yulia, yaşam savaşını kaybetti…

Pankreas ve karaciğer kanseri ile savaşan 31 yaşındaki Yulia Üçok, verdiği mücadeleyi kaybetti…

Yulia ve ailesinin yürek burkan dramı, mart ayı balında YENİDÜZEN’in gündeminde yer almıştı.

Aileye birçok konuda yardımcı olan Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği’nden yapılan açıklamada Yulia Üçok’un dün akşam hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yulia Üçok, Girne bölgesinde, tuvalet ve banyosu olmayan, iki gözlü derme çatma odada, 53 yaşındaki annesi, 80 yaşındaki anneannesi, 14 yaşındaki erkek kardeşi ve 5 yaşındaki kızı ile yaşam mücadelesi ile yaşam mücadelesi veriyordu.

Tek isteği ise banyosu ve tuvaleti olan daha iyi bir evde yaşamaktı…

İki yıl boyunca, tuvaleti ve banyosu bulunmayan evde yaşam sürdü…

2007 yılında Ukrayna’dan Kıbrıs’a, annesinin yanına gelen Yulia Üçok, 15 yıldır Kıbrıs'ta yaşıyordu...

Beş yaşında bir kızı olan Yulia Üçok, eşinden boşandıktan sonra beş yaşındaki kızını da alıp ailesinin yanına taşınmış, yaklaşık iki yıl boyunca, tuvaleti, evin 25 metre uzağında olan, banyosu ise bulunmayan evde yaşam sürüyordu.

Beş kişilik ailede çalışır durumda olan tek kişi ise Yulia Üçok’un annesi, 53 yaşındaki Elena, bölgede bulunan bir oto parkta görev yaparak asgari ücretle evin tüm yükünü omuzluyor.

3 Mart tarihinde YENİDÜZEN’de yayınlanan haberin ayrıntıları için TIKLAYINIZ