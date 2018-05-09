Yükseköğretimde KRİTER DÖNEMİ!

4 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük, yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteten KKTC ve TC Yurttaşı olmayan yabancı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kayıt ve kabullerine ilişkin usul ve esasları düzenliyor…

Tüzüğe göre KKTC ve TC Yurttaşı olmayan yabancı öğrencilerin kabul edilmeleri için; Lise veya dengi bir orta öğrenim kurumundan mezun olmaları, ve yönetmeliklerde yer alan şartlara uygun olmaları gerekecek. Bunun yanı sıra, öğrencilerin kayıt ve kabul için tüzükle belirlenen, ülkelere göre belirtilen kabul ve kayıt kriterlerinden birine sahip olmaları ayrıca DİL YETERLİLİĞİ de aranacak

CTP-HP-TDP-DP Hükümeti Bakanlar Kurulu, yabancı öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Yükseköğretim Kurumlarına Kabul ve Kayıt Koşulları’na ilişkin Tüzük yaptı, kabul ve kayıta koşulları netleştirdi.

4 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük, yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görmek isteten KKTC ve TC Yurttaşı olmayan yabancı öğrencilerin yükseköğretim kurumlarına kayıt ve kabullerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek için hazırlandı.

Lise veya dengi okul… Belirtilen kabul ve kayıt kriterlerinden birine sahip olma

Tüzüğe göre KKTC ve TC Yurttaşı olmayan yabancı öğrencilerin yükseköğrenim kurumlarınca kabul edilmeleri için; Lise veya dengi bir orta öğrenim kurumundan mezun olmaları, tüzük uyarınca yapılması öngörülen yönetmeliklerde yer alan şartlara uygun olmaları gerekiyor.

Bunun yanı sıra, öğrencilerin kayıt ve kabul için tüzükle belirlenen, ülkelere göre belirtilen kabul ve kayıt kriterlerinden birine sahip olmaları da gerekecek.

Dil yeterliliği…

Bundan böyle tüm bu koşulların yanı sıra, kaydolmak istenilen programıyla ilgili yükseköğretim kurumlarının mevzuatlarında yer alan dil yeterliğini belgelemiş olmaları veya her yüksek öğretim kurumunun kendisinin yapacağı yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmaları koşulları aranacak.

Gerçek dışı beyan ve/veya yalan beyan ile kayıta, ilgili mevzuat uygulanacak

Yükseköğretim kurumlarına kabul edilen yabancı öğrencilerin belgelerinde noksanlık veya tahrifatın öğrenci tarafından bilerek veya kasıtlı olarak yapıldığı tespit edilenler ve gerçek dışı beyan ve/veya yalan beyan ile kayıt yaptıran öğrenciler hakkında kurumun mevzuatındaki kurallar uygulanacak.

Yüksek öğretim kurumu ile ilişiği kesilenlere ödediği harç iade edilmeyecek gerekli bilgileri Bakanlığa ve YÖDAK’a bildirilecek.