Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) Teşhisi ve Tedavisi

Yüksek Tansiyon Nedir?

Yüksek tansiyon yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır, arter duvarlarına karşı kanın uzun süreli dayanıklılığı çok yüksektir ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Tansiyon, kalbinizin pompaladığı kan miktarı ve damarlarınızdaki kan akışına olan direnç miktarı ile belirlenir. Kan pompalama oranı ile damarlarınız ne kadar çok iş yaparsa, kan basıncınız o kadar yüksek olur. Herhangi bir semptom olmadan yıllarca yüksek tansiyon (hipertansiyon) ile yaşayabilirsiniz.

Yüksek Tansiyon belirtileri olmasa bile, fazla kan basıncı kan damarlarına zarar verir. Kontrolsüz yüksek tansiyon, kalp krizi ve inme de dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunları riski arttırır. Yüksek tansiyon genellikle uzun yıllar boyunca gelişir. Neyse ki, hipertansiyon kolayca tespit edilebilir. Ve kan basıncınızın yüksek olduğunu düşünüyorsanız, kontrol etmek için doktorunuza başvurabilirsiniz.

Yüksek Tansiyon Teşhisi

Yüksek tansiyon ölçümü için doktorunuz veya uzmanınız genellikle kolunuzun çevresine bir şişme kol manşonu yerleştirecek ve bir basınç ölçüm göstergesi kullanarak tansiyonunuzu ölçecektir. Milimetre cıva (mm Hg) cinsinden verilen bir tansiyon okuması iki sayıya sahiptir.

İlk veya üst sayı, kalbiniz attığında (sistolik basınç) arterlerinizdeki basıncı ölçer. İkinci veya daha düşük sayı, atardamarlarınızdaki basıncı (diyastolik basınç) ölçer.

Tansiyon Ölçümleri Dört Genel Kategoriye Ayrılır:

Normal Tansiyon

Kan basıncınız 120/80 mm Hg'nin altındaysa normaldir.

Yüksek Tansiyon

Yüksek kan basıncı, 120 ila 129 mm Hg arasında değişen bir sistolik basınç ve 80 mm Hg'nin altında bir diyastolik basınçtır. Yüksek tansiyon, tansiyon kontrol etmek için adımlar atılmadıkça zamanla kötüleşir.

Evre 1 Hipertansiyon

Evre 1 hipertansiyon, 130 ila 139 mm Hg veya 80 ila 89 mm Hg arasında değişen bir diyastolik basınç arasında değişen bir sistolik basınçtır.

Evre 2 Hipertansiyon

Daha ciddi hipertansiyon, evre 2 hipertansiyon, 140 mm Hg veya daha yüksek bir sistolik basınç veya 90 mm Hg veya daha yüksek bir diyastolik basınçtır.

Tansiyon ölçümünde ki her iki sayıda önemlidir

Fakat 60 yaşından sonra sistolik okuma daha da önemlidir. İzole sistolik hipertansiyon, diyastolik basıncın normal olduğu (90 mm Hg'den az), ancak sistolik basıncın yüksek olduğu bir durumdur (140 mm Hg'den büyük). Bu, 60 yaş üstü kişiler arasında yaygın bir yüksek tansiyon türüdür.

Doktorunuz, yüksek tansiyonunuz olup, olmadığını teşhis etmeden önce, üç veya daha fazla ayrı randevuda iki ile üç tansiyon ölçümü yapacaktır. Bunun nedeni, kan basıncının normal olarak gün boyunca ve özellikle doktor tarafından yapılan ziyaretler sırasında, beyaz önlük hipertansiyonu denilen bir durumun değişmesidir. Kan basıncınızda genellikle fark olup olmadığını belirlemek için her iki kolda ölçülmelidir.

Uygun boyutlu bir kolluk kullanmak önemlidir. Doktorunuz, ek bilgi sağlamak için evde ve işyerinde ki tansiyonunuzu kaydetmenizi isteyebilir. Doktorunuz, ayaktan kan basıncı takibi adı verilen 24 saatlik kan basıncı izleme testi önerebilir.

Bu test için kullanılan cihaz, kan basıncınızı 24 saatlik bir süre boyunca düzenli aralıklarla ölçer ve ortalama gece ve gündüz üzerindeki kan basıncı değişikliklerinin daha doğru bir resmini sağlar. Ancak, bu cihazlar tüm tıp merkezlerinde mevcut değildir.

Herhangi bir yüksek tansiyonunuz varsa, doktorunuz tıbbi geçmişinizi gözden geçirecek ve fizik muayene yapacaktır. Doktorunuz ayrıca, idrar testi (idrar tahlili), kan testleri, kolesterol testi ve elektrokardiyogram gibi rutin testler de önerebilir - bu, kalbin elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir.

Doktorunuz ayrıca ekokardiyogram gibi ek bir kalp hastalığı belirtisi olup olmadığını kontrol etmek için ek testler önerebilir.

Tansiyonu Evde Ölçmek

Tansiyonunuzun ne durumda olduğunu ya da yüksek tansiyonunuzun olup, olmadığını teşhis etmenin önemli bir yolu da, tansiyonunuzu evde takip etmektir. Evde tansiyon monitörleri yaygın olarak kullanılır ve ucuzdur, almak için reçete gerektirmez.

Nasıl başlayacağınız konusunda doktorunuzla konuşabilirsiniz. Evde tansiyon izleme, doktorunuza yapılan ziyaretlerin yerini tutmaz ve evde tansiyon monitörleri bazı sınırlamalara sahip olabilirler.

Yüksek Tansiyon Nasıl Düşürülür

Yaşam tarzı değişikliği, yüksek tansiyonu kontrol altına almak için biraz zaman alabilir. Doktorunuz daha az tuz ile sağlıklı bir beslenmeyi, düzenli egzersiz yapmanızı, sigarayı bırakmanızı ve sağlıklı kilo almanızı tavsiye edebilir. Ancak bazen yaşam tarzı değişiklikleri yeterli değildir.

Diyet ve egzersize ek olarak, doktorunuz tansiyonunuzu düşürmek için ilaç da önerebilir. Tansiyon tedavisinde hedefiniz ne kadar sağlıklı olduğunuza bağlı olarak değişebilir.

Tansiyon Değerleri Nasıl Olmalı?

60 yaş ve üstü sağlıklı bir yetişkin iseniz - 150'den 90 mm'den az Hg

60 yaşından küçük sağlıklı bir yetişkin iseniz - 140 / 90 mm'den az Hg

Kronik böbrek hastalığı, diyabet veya koroner arter hastalığınız varsa veya yüksek koroner arter hastalığı riski altındaysanız - 140/90 mm'den az Hg

* 120/80 mm Hg veya daha düşük tansiyon ideal olan olmasına rağmen, doktorlar bu seviyeye ulaşmak için tedavi uygulanması konusunda emin değiller. 60 yaş ve üzerindeyseniz ve ilaç kullanımı daha düşük sistolik tansiyon (140 mm'den az Hg gibi) üretiyorsa, sağlığınıza veya yaşam kalitenize olumsuz etkilerde bulunmadıkça ilaçlarınızın değiştirilmesi gerekmeyecektir.

Ayrıca, 60 yaşın üstündeki insanlar genellikle izole sistolik hipertansiyona sahiptir - diyastolik basınç normal olduğunda sistolik basınç yüksektir. Doktorunuzun reçete ettiği ilaç kategorisi, tansiyon ölçümlerine ve diğer tıbbi sorunlarınıza bağlıdır.

Yüksek Tansiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Tiyazid Diüretikler

Bazen su hapları olarak adlandırılan diüretikler, vücudunuzun sodyum ve sudan kurtulmasına yardımcı olmak ve böylelikle kan hacmini azaltmaya yardımcı olmak için böbrekleriniz üzerinde etkili olan ilaçlardır. Tiyazid diüretikler genellikle yüksek tansiyon ilaçlarında ilk seçenek değil, tek seçenektir.

Tiyazid diüretikler hidroklorotiyazid (Microzide), chlorthalidone ve diğerleridir. Eğer bir diüretik almıyorsanız ve kan basıncınız yüksek ise, doktorunuzla bir tane ekleyerek veya şu anda aldığınız ilacı bir diüretikle değiştirmek hakkında konuşun.

Diüretikler veya kalsiyum kanal blokerleri, siyahi ve yaşlı insanlar için tek başına anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörlerinden daha iyi çalışabilir. Diüretiklerin ortak bir yan etkisi, idrarı arttırmasıdır.

Beta Blokerleri

Bu ilaçlar kalpteki iş yükünü azaltır ve kan damarlarınızı açar, kalbinizin daha yavaş ve daha az güçle çarpmasını sağlar. Beta blokerleri, asebutolol (Sectral), atenolol (Tenormin) ve diğerlerini içerir.

Tek başına reçete edildiğinde, beta blokerleri de özellikle siyahi ve yaşlı kişilerde işe yaramaz, ancak diğer tansiyon ilaçlarıyla kombine edildiğinde etkili olabilirler.

Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnhibitörleri

Bu ilaçlar - lisinopril (Zestril), benazepril (Lotensin), kaptopril (Capoten) ve diğerleri) kan damarlarını daraltan doğal bir kimyasalın oluşumunu engelleyerek kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olur.

Kronik böbrek hastalığı olan kişiler, ilaçlarından biri olarak bir ACE inhibitörüne sahip olmaktan yararlanabilirler.

Anjiyotensin II Reseptör Blokerleri (ARB'ler)

Bu ilaçlar kan damarlarını daraltan doğal bir kimyasalın oluşumunu değil, oluşumu engelleyerek kan damarlarının rahatlamasına yardımcı olur. ARB'ler kandesartan (Atacand), losartan (Cozaar) ve diğerlerini içerir.

Kronik böbrek hastalığı olan kişiler ilaçlarından biri olarak bir ARB'ye sahip olmaktan yararlanabilirler.

Kalsiyum Kanal Blokerleri

Bu ilaçlar - amlodipin (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Tiazac, diğerleri) ve diğerleri dahil - kan damarlarınızın kaslarını gevşetmeye yardımcı olur. Bazıları kalp atış hızınızı yavaşlatır. Kalsiyum kanal blokerleri, siyahi ve yaşlı insanlar için, tek başına ACE inhibitörlerinden daha iyi çalışabilirler.

Greyfurt Suyu

Bazı kalsiyum kanal blokerleri ile etkileşime girer, ilacın kan seviyelerini arttırır ve sizi yan etki riskini artırır. Etkileşimler hakkında endişeleriniz varsa doktorunuzla veya eczacınızla konuşun.

Renin İnhibitörleri

Aliskiren (Tekturna), böbrekleriniz tarafından üretilen ve tansiyonu artıran bir kimyasal adım zinciri başlatan enzim olan renin üretimini yavaşlatır. Tekturna, renin bu sürece başlayabilme yeteneğini azaltarak çalışır.

İnme de dahil olmak üzere ciddi komplikasyon riski nedeniyle, aliskiren'i ACE inhibitörleri veya ARB'ler ile almamalısınız.

Yüksek Tansiyon Tedavisinde Ek İlaçlar da Kullanılabilir

Yukarıdaki ilaçların kombinasyonları ile kan basıncı hedefinize ulaşmakta güçlük çekiyorsanız, doktorunuz şunları yazabilir:

Alfa Blokerler

Bu ilaçlar kan damarlarını daraltan doğal kimyasalların etkilerini azaltarak, sinir uyarılarını kan damarlarına indirir. Alfa blokerleri doksazosin (Cardura), prazosin (Minipress) ve diğerleridir.

Alfa Beta Blokerleri

Sinir impulslarının kan damarlarına azaltılmasına ek olarak, alfa-beta blokerleri damarlardan pompalanması gereken kan miktarını azaltmak için kalp atışını yavaşlatır. Alfa-beta blokerleri, karvedilol (Coreg) ve labetalol (Trandate) içerir.

Merkezi Etkili Ajanlar

Bu ilaçlar, beyninizin sinir sisteminizi sinyal vermesini ve kalp atım hızınızı artırmasını ve kan damarlarınızı daraltmasını önler. Örnekler arasında klonidin (Catapres, Kapvay), guanfacine (Intuniv, Tenex) ve metildopa bulunur.

Vazodilatuarlar

Hidralazin ve minoksidil de dahil olmak üzere bu ilaçlar, atardamarlarınızın duvarlarındaki kasların üzerinde çalışarak kasların sıkılaşmasını ve damarlarınızın daralmasını engeller.

Aldosteron Antagonistleri

Örnekler spironolakton (Aldactone) ve eplerenon (Inspra). Bu ilaçlar, yüksek tansiyona katkıda bulunabilecek tuz ve sıvı tutulmasına yol açabilecek doğal bir kimyasalın etkisini engeller.

İhtiyacınız olan günlük ilaç dozlarının sayısını azaltmak için doktorunuz, tek bir ilacın daha büyük dozlarından ziyade düşük dozlu ilaçların bir kombinasyonunu reçete edebilir. Aslında, iki veya daha fazla tansiyon ilaçcı genellikle birinden daha etkilidir. Bazen en etkili ilaç veya ilaç kombinasyonunu bulmak, deneme yanılma meselesidir.

Yüksek Tansiyon Tedavisinde Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Doktorunuzun yüksek tansiyonunuzu tedavi etmek için kullandığı ilaçlar ne olursa olsun, tansiyonunuzu düşürmek için yaşam tarzı değişiklikleri yapmanız gerekir.

Doktorunuz aşağıdakiler dahil çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri önerebilir:

Daha az tuz içeren daha sağlıklı bir diyet yapmak. (Hipertansiyonu Durdurmak için Diyet Yaklaşımları, veya DASH,)

Düzenli egzersiz.

Sigarayı bırakmak.

İçtiğiniz alkol miktarını sınırlamak.

Aşırı kilolu veya obez iseniz, sağlıklı bir diyetle kilo vermelisiniz.

Dirençli Hipertansiyon:

Tansiyonunuz kontrol altına almanın zor olduğu durumlar. Kan basıncınız en az üç farklı tipte yüksek tansiyon ilacı almanıza rağmen inatçı bir şekilde yüksek kalıyorsa, (bu ilaçlardan biri genellikle diüretik olmalı), dirençli hipertansiyonunuz olabilir.

Yüksek tansiyonu kontrol eden ancak aynı zamanda dört farklı ilaç türünü de kullanan kişilerin, aynı zamanda dirençli hipertansiyona sahip oldukları düşünülmektedir. Yüksek tansiyonun ikincil bir sebebi olasılığı mutlaka gözden geçirilmelidir. Dirençli hipertansiyona sahip olmak, kan basıncınızın asla düşük olmayacağı anlamına gelmez. Siz ve doktorunuz, yüksek tansiyonunuzun ardında yatan başka sebeplerin olduğunu tespit ederseniz, daha etkili tedaviler ile sonuca ulaşma şansınız artabilir.

Doktorunuz, yüksek tansiyonunuz için aldığınız ilaç ve dozların uygun olup olmadığını değerlendirebilir. En etkili kombinasyon ve dozları bulmak için ilaçlarınıza ince ayar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Spironolakton (Aldactone) gibi bir aldosteron antagonisti eklemek genellikle dirençli hipertansiyonun kontrolüne yol açar. Böbrek sempatik sinirlerin (renal denervasyon) kateter bazlı radyofrekans ablasyonu ve karotis sinüs baroreseptörlerinin elektriksel stimülasyonu gibi bazı deneysel tedaviler incelenmektedir.

Ayrıca, siz ve doktorunuz, başka rahatsızlıklar için aldığınız ilaçları inceleyebilirsiniz. Bazı ilaçlar, yiyecekler veya takviyeler yüksek tansiyonu kötüleştirebilir veya yüksek tansiyon ilaçlarınızın etkili bir şekilde çalışmasını engelleyebilir. Aldığınız tüm ilaçlar veya takviyeler hakkında doktorunuza danışmalısınız.

Yüksek tansiyon ilaçlarınızı tam olarak belirtildiği gibi almazsanız, kan basıncınız ile bedelini ödeyebilir. İlaçları karşılayamayacağınız için dozları atlarsanız, yan etkileriniz vardır, ya da ilaçlarınızı almayı unuttuğunuz için, doktorunuzla çözümler hakkında konuşun. Tedavinizi doktorunuzun yönlendirmesi olmadan değiştirmeyin.

Yüksek Tansiyon Klinik Denemeleri

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Yaşam Tarzı ve Doğal İlaçlar

Yaşam tarzı değişiklikleri, tansiyon ilaçları alıyor olsanız bile, yüksek tansiyonu kontrol etmenize ve önlemenize yardımcı olabilir.

İşte yapabilecekleriniz:

Sağlıklı Yiyecekler Tüketmelisiniz

Sağlıklı bir diyet yapmalısınız. Meyve, sebze, kepekli tahıllar, kümes hayvanları, balık ve az yağlı sütlü gıdaları vurgulayan Hipertansiyonu Durdurmak için Diyet Yaklaşımlarını (DASH) deneyin. Yüksek tansiyonu önlemeye ve kontrol etmeye yardımcı olabilecek bol miktarda potasyum alın. Daha az doymuş yağ ve trans yağ tüketin.

Beslenmenizde ki Tuzu Azaltın

Daha düşük bir sodyum seviyesi - günde 1.500 miligram (mg) - 51 yaş ve üzeri kişiler için uygundur ve siyahi olan veya hipertansiyon, diyabet veya kronik böbrek hastalığı olan herhangi bir yaştaki bireyler için uygundur. Sofra tuzu yerine deniz tuzu tercih etmelisiniz.

Aksi halde sağlıklı kişiler günde 2.300 mg veya daha az tuz tüketebilirler. Yemeklerinize eklediğiniz tuzu azaltmalısınız ve dışarıdan yediğiniz hazır yemeklerin içerisinde ki tuz miktarına da dikkat etmelisiniz.

Sağlıklı Kilo Vermek

Aşırı kilolu veya şişmansanız, sağlıklı bir kiloyu korumak veya kilo vermek, yüksek tansiyonunuzu kontrol etmenize ve ilgili sağlık sorunları riskinizi azaltmanıza yardımcı olabilir. Fazla kiloluysanız, 5 kilo (2,3 kilogram) kaybetmek bile tansiyonunuzu düşürebilir.

Fiziksel Aktiviteyi Arttırın

Düzenli fiziksel aktivite, tansiyonunuzu düşürmenize, stresi yönetmenize, sağlık problemi riskinizi azaltmanıza ve kilonuzu kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Sağlıklı yetişkinlerin çoğu için, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı haftada en az 150 dakika orta aerobik aktivite veya haftada 75 dakika güçlü aerobik aktivite veya kombinasyonu veya orta ve güçlü aktivite yapmanızı önerir. Haftada en az iki gün kas güçlendirici egzersizler yapmayı hedefleyin.

Alkolü Kısıtlayın

Sağlıklı olsanız bile, alkol tansiyonunuzu yükseltebilir. Alkol içmeyi seçerseniz, bunu ılımlı yapın. Sağlıklı yetişkinler için bu, 65 yaşından büyük her yaştan oluşan erkekler ve kadınlar için günde bir içki ve 65 yaş ve daha küçük yaştaki erkek ve kadınlar için günde en fazla iki içki almanız gerekir. Bir içecek 12 ons bira, 5 ons şarap veya 80 ons lik liköre eşittir.

Sigara İçmeyin

Tütün kan damarı duvarlarına zarar verir ve arterlerin sertleşme sürecini hızlandırır. Sigara içiyorsanız, doktorunuzdan bırakmanız için yardım istemilisiniz.

Stres Yönetimi

Stresi mümkün olduğunca azaltın. Kas gevşemesi, derin nefes alma veya meditasyon gibi sağlıklı baş etme teknikleri uygulayın. Düzenli fiziksel aktivite ve bol uyku almak da yardımcı olabilir.

Evde Tansiyonunuzu Takip Edin

Evde tansiyon kontrolü, tansiyonunuzu daha iyi takip etmenizi sağlar ve ilaçların işe yarayıp yaramadığını gösterir, hatta sizi ve doktorunuzu olası komplikasyonlara karşı uyarır. Evde tansiyon izleme, doktorunuza yapılan ziyaretlerin yerini tutmaz ve evde tansiyon monitörleri bazı sınırlamalara sahip olabilir.

Normal ölçümler alsanız bile, önce doktorunuzla konuşmadan ilaçlarınızı durdurmayın veya değiştirmeyin, beslenmenizi de doktorunuza danışmadan değiştirmeyin. Tansiyonunuz kontrol altındaysa, tansiyonunuzu evden takip ederseniz doktorunuzu daha az ziyaret edebilirsiniz.

Egzersiz veya Yavaş, Derin Nefes Alma Teknikleri

Rahatlamak için derin, yavaş nefes alarak alıştırma yapın. Yavaş ve derin nefes almayı destekleyen bazı cihazlar var. Ancak, bu cihazların tansiyonunuzu düşürmede önemli bir etkiye sahip olup olmadığı tartışmalıdır.

Hamilelik Sırasında Tansiyonunuzu Kontrol Edin

Yüksek tansiyonlu bir kadınsanız, hamilelik sırasında kan basıncınızı nasıl kontrol edeceğinizi doktorunuzla konuşun.

Yüksek Tansiyon için Alternatif Tıp

Diyet ve egzersiz, tansiyonu düşürmek için en uygun taktikler olsa da, bazı takviyeleri de düşürmeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, potansiyel faydaları belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Tansiyon Yüksekliği için Alternatif Tıp seçenekleri:

Lifler , psyllium(Karnıyarık otu) ve buğday kepeği gibi lifler.

psyllium(Karnıyarık otu) ve buğday kepeği gibi lifler. Magnezyum , kalsiyum ve potasyum gibi mineraller

, ve gibi mineraller Folik asit

Kakao, koenzim Q10 , L-arginin veya sarımsak gibi nitrik oksitleri artıran veya kan damarlarını (vazodilatatörler) genişleten takviyeler veya ürünler

, L-arginin veya sarımsak gibi nitrik oksitleri artıran veya kan damarlarını (vazodilatatörler) genişleten takviyeler veya ürünler Yağlı balıklar, balık yağı takviyelerinde veya keten tohumunda bulunan Omega-3 yağ asitleri.

Bu takviyeleri diyetinizde gıda olarak eklemek en iyisi olmakla birlikte, ek hapları veya kapsülleri de alabilirsiniz. Bu takviyelerden herhangi birini beslenmenize eklemeden önce doktorunuza danışmalısınız. Bazı takviyeler, ilaçlarla etkileşime girebilir ve ölümcül olabilecek kanama riski gibi zararlı yan etkilere neden olabilir.

Ayrıca, rahatlama ve stres düzeyinizi azaltmanıza yardımcı olmak için derin nefes alma veya meditasyon gibi rahatlama teknikleri de uygulayabilirsiniz. Bu uygulamalar kan basıncınızı geçici olarak azaltabilir.

Yüksek Tansiyonla Başa Çıkmak ve Destek

Yüksek tansiyon, tedavi edip göz ardı edebileceğiniz bir sorun değildir. Hayatının geri kalanı için yönetmeniz gereken bir durumdur.

Tansiyonu kontrol altında tutmak için:

İlaçlarınızı doğru bir şekilde alın

Yan etkiler veya maliyetle ilgili sorunlar yaşarsanız, ilaçlarınızı almayı bırakmayın. Doktorunuza diğer seçenekler hakkında danışın.

Düzenli doktor ziyareti yapın

Yüksek tansiyonu başarılı bir şekilde tedavi etmek için ekip çalışması gerekir. Doktorunuz bunu yalnız yapamaz ve siz de yapamazsınız. Tansiyonu güvenli bir seviyeye getirmek için doktorunuzla çalışmalısınız.

Sağlıklı alışkanlıkları benimseyin

Sağlıklı yiyecekler yiyin, fazla kilonuzu verin ve düzenli fiziksel aktivite yapın. Alkolü kısıtlayın ve sigara içiyorsanız en erken zamanda bırakın.

Stres Yönetimi

Ekstra görevlere hayır deyin, olumsuz düşüncelerinizi serbest bırakın, iyi ilişkiler kurun ve sabırlı ve iyimser kalmayı deneyin. Özellikle yüksek tansiyon belirtileri görmüyorsanız veya hissetmiyorsanız, yaşam tarzındaki değişikliklere bağlı kalmak zor olabilir.

Motivasyona ihtiyacınız varsa, kontrolsüz yüksek tansiyon ile ilişkili riskleri unutmayın. Ailenizin ve arkadaşlarınızın desteğini de almak yardımcı olabilir.

Doktor Randevunuz İçin Hazırlık

Yüksek tansiyona sahip olabileceğinizi düşünüyorsanız, kan basıncınızı kontrol etmek için aile doktorunuz veya sağlık uzmanınızdan randevu alın. Kan basıncınızın kontrol edilmesi için özel bir hazırlık yapılmasına gerek yoktur. Randevunuzda kısa kollu bir gömlek giymek isteyebilirsiniz, böylece kan basıncı manşonu kolunuzun etrafına düzgün bir şekilde oturabilir.

Testinizden hemen önce kafeinli yiyecek ve içeceklerden kaçınmalısınız. Kan basıncınızı ölçmeden önce tuvaleti kullanmak isteyebilirsiniz. Reçetesiz satılan ilaçlar, ağrı kesici ilaçlar, antidepresanlar, doğum kontrol hapları ve diğerleri gibi bazı ilaçlar kan basıncınızı yükseltebileceğinden, doktorunuza kullandığınız ilaçların bir listesini yapabilirsiniz.

Tansiyonunuzu doktorunuzun tavsiyesi olmadan etkileyebileceğini düşündüğünüz reçeteli ilaçları almayı bırakmayın. Randevular kısa olabileceğinden ve görüşülecek çok şey olduğundan, randevunuz için hazırlıklı olmak iyi bir fikirdir. Randevunuz için hazırlamanıza ve doktorunuzdan neler beklemenize yardımcı olacak bazı bilgiler.

Doktor Kontrolünden Önce Neler Yapabilirsin

Yaşadığınız belirtileri yazın. Yüksek tansiyon nadiren semptomlara sahiptir, ancak kalp hastalığı için bir risk faktörüdür. Göğüs ağrıları veya nefes darlığı gibi semptomlarınız varsa doktorunuza mutlaka söyleyin, doktorunuzun yüksek tansiyonunuzun ne kadar agresif bir şekilde tedavi edileceğine karar vermesine yardımcı olabilir. Kişisel sağlık bilgileriniz.

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, inme veya diyabet ve herhangi bir ana stres veya son yaşam değişiklikleriniz dahil olmak üzere yaşam öykünüzü doktorunuza anlatın. Aldığınız tüm ilaçlar, vitaminler veya takviyelerin bir listesini yapın. Mümkünse bir aile üyesini veya arkadaşınızı yanınıza alın. Bazen randevu sırasında size verilen tüm bilgileri hatırlamak zor olabilir.

Size eşlik eden biri, unuttuğunuz bir şeyi hatırlayabilir. Beslenmenizi ve egzersiz alışkanlıklarınızı tartışmaya hazır olun. Zaten bir diyet veya egzersiz rutinini takip etmiyorsanız, başlamak için karşılaşabileceğiniz zorluklarla ilgili olarak doktorunuzla konuşmaya hazır olun.

Doktorunuza sormak için sorular hazırlayın. Doktorunuzla geçirdiğiniz süre sınırlıdır, bu yüzden soruların bir listesini hazırlamak zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olacaktır. Zaman aşımına uğradığında sorularınızı en önemliden en az önemli olana kadar sıralayın.

Yüksek tansiyon için doktorunuza sormanız gereken bazı temel sorular: