Yüksek öğrenime 'KRİZ VE PAHALILIK' GÖLGESİ

Türkiye’den gelecek toplam öğrenci sayısının geçen yıla kıyasla düşüşte olmasını değerlendiren rektörler, “Türkiye’deki piyasaya baktığımızda öğrenci sayısının azalacağının bilincindeydik, hedef geçen yıla yakın tutmaktı” dedi, öğrenci sayısındaki azalmayı ekonomik kriz ve kuzey Kıbrıs'taki pahalılığa bağladı.

Dila ŞİMŞEK



Üniversite rektörleri yüksek öğrenimde orta çıkan tabloyu YENİDÜZEN’e değerlendirdi, öğrenci sayısındaki azalmayı ekonomik kriz ve Kuzey Kıbrıs’taki pahalılığa bağladı.

Türkiye’den gelecek toplam öğrenci sayısının geçen seneye kıyasla düşüşte olmasını beklediklerini ifade eden rektörler, “Türkiye’deki piyasaya baktığımızda öğrenci sayısının azalacağının bilincindeydik. Eğitim Bakanlığı’nın çalışmaları sayesinde, beklenenden iyi bir tablo elde ettik” dedi.

2018 yılında 8 bin 178 TC uyruklu öğrenci ÖSYM üzerinden ülkedeki üniversiteleri tercih ederken, bu sayı 2019’da az bir düşüşle 8 bin 39 olarak açıklandı.

‘Kriz etkiledi’…

YENİDÜZEN’e konuşan üniversite rektörleri ve rektör yardımcıları, kuzey Kıbrıs üniversitelerine gelecek öğrenci sayısını yorumlayarak, hayat pahalılığının mevcut tabloyu yarattığını söyledi.

Hem ülkemizde hem de Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin, insanların alım gücünü doğrudan etkilediğini vurgulayan rektör ve rektör yardımcıları, “Öğrencilerimiz kayıt yaptırırken uçak fiyatlarına kadar sordular” şeklinde konuştu.

Kimi üniversite öğrenci sayısında geçen seneye kıyasla azalma yaşarken, kimisi de yükselme yaşadı.

Genel anlamda çok kötü bir tablo ile karşı karşıya olmadığımızı dile getiren rektörler, bu sayının çok daha iyi olabileceğini, bunun da yapılacak doğru strateji ve haklı rekabetle olacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Necdet Osam:

“Gelen öğrenci sayısında bir daralma yaşanacağını görmüş ve buna vurgu yapmıştık”

“Kontenjan tablosuna baktığımda, üniversitelere Türkiye’den gelen öğrenci sayısında düşüş veya artış yaşadığını görüyorum. DAÜ’nün artış yaşadığını belirtmek isterim. Zaten minimum sayımız 1000’dir, %12.78’lik bir artış yaşadık. Türkiye piyasasına baktığımızda, gelen öğrenci sayısında bir daralma yaşanacağını görmüş ve buna vurgu yapmıştık. Ancak Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Dairesi ile yapmış olduğu çalışmalarla KKTC’deki üniversitelere büyük bir katkı sağlamış oldu. YÖK Başkanı ile imzalanmış olan önemli protokoller vardır. Bu da, iki devlet arasında güvenin tesis edildiğini gösterir. Bu güven sayesinde, ailelerin çocuklarını daha rahatça üniversitelerimize gönderdiğini söyleyebiliriz. Dolar artık eskisi gibi bir noktada değil. Öğrencilerimiz artık bölümlerini daha bilinçli seçiyor. DAÜ zaten kendisini kanıtlamış bir üniversitedir. Türkiye’de yaptığımız eğitim çalışmalarının tümünde, diplomanın geçerliliği ile ilgili bir sıkıntı yaşanmadığını kanıtladım. KKTC’deki okullara yanlış yorumlar yapılıyor, ‘diploma geçersiz sayılıyor’ şeklinde, böyle bir şey yoktur. Kötü bir tablo görmüyorum ancak iç önlemler almamız gerektiğine inanıyorum. Yanlış rekabetler değil, tatlı rekabetler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Üniversiteler birbirlerine yardım etmelidir. Öğrenci geçişlerinde herkes doğru prensiplerle hareket etmelidir. Ülkemizde artık üniversite sayısı artıyor ve öğrencilerin de genç üniversitelere yönelimi başladı. Kaliteye, uluslararası iletişime odaklanmalı ve kaliteli rekabet yapmalıyız”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Murat Tüzünkan:

“Eğitim adası olmak istiyorsak, öğrencilerin ihtiyaçlarını göz ardı etmemeliyiz”

“Türkiye’den gelen öğrencilerde geçen seneye göre azalma yaşandığını görüyoruz. Ekonomik krizin insanların alım gücüne doğrudan etki etmesinin bunun başlıca sebebi olduğuna inanıyorum. Öğrencilerimiz kayıt yaptırırken uçak fiyatlarına kadar sordular, şimdiye kadar hiç bu kadar detaylı sorularla karşılaşmamıştık. Devletin de kapsamlı bir strateji ile ülkemizdeki üniversiteleri tanıtması, var olan önyargıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Eğitim adası olmak istiyorsak, öğrencilerin ihtiyaçlarını göz ardı etmemeliyiz”

Lefke Avrupa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Akın Cellatoğlu:

“Hedefimiz, öğrenci sayısını geçen seneye yakın tutmaktı ve bunu da sağladık”

“Üniversite olarak hem ülkemizde hem de Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin öğrencileri etkileyeceğinin bilincindeydik. Bu sebeple hedefimiz, öğrenci sayısını geçen seneye yakın tutmaktı ve bunu da sağladık. Bu sonuçlar, ekonominin de her gün konuşulduğu Türkiye’den alınan sonuçlardır ve bizim açımızdan tatmin edicidir. Tabii ki daha iyi sonuçlar alabilmeyi de isteriz, doluluk oranımızın da arttığını belirtmek istiyorum. Şu anda bir tanıtım stratejisindeyiz. Genel sonuçlara baktığımızda, yeni bölüm eklemeden, mevcut bölümlerle bu sonuçlarımızı almayı iyi buluyorum”

Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Ahmet Bülend Göksel:

“Öğrencilere, burada yaşamın güvenli ve eğitimin kaliteli olduğunu vurgulamaktan vazgeçmeyeceğiz”

“Bizim üniversitemiz adına konuşursam doluluk oranlarımızda ciddi bir yükselme olduğunu söyleyebilirim. Öğrencilerimize kaliteli eğitim hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalar içerisindeydik ve olumlu gelişmeler yaşadığımızı düşünüyorum. Genel anlamda yaşanan düşüş ise ekonomik krizden kaynaklanıyor. Ancak biz öğrencilere, burada yaşamın güvenli ve eğitimin kaliteli olduğunu vurgulamaktan vazgeçmeyeceğiz”

Ada Kent Üniversitesi Rektörü Fuat Bayram:

“Geçtiğimiz yıl tamamı dolan olan bu iki fakültemiz bu yıl da tam doluluk oranın yakaladı diyebiliriz”

“Ada Kent Üniversitesi her ne kadar yeni bir Üniversite olsa da; merkezi İstanbul’da bulunan ve 30 yıllık tecrübesi olan Avrupa Eğitim Grubu’nun bir üyesidir. Kuruluşumuzda tematik üniversite konseptini tercih ettik. Geleceğin meslekleri olarak görülen meslekleri esas alan fakülteleri tercih ettik. Çok geniş yelpazede eğitim veren büyük bir kampüs üniversitesi olmak yerine, belirli sayıda ama çok kaliteli fakültelerden oluşan bir kent üniversitesi olma yolunu seçtik. YÖK denkliğine sahip olan Üniversitemizde, özellikle diş hekimliği ve hukuk fakültemizin ilk yılın sonundaki başarısı ve tercihlerde ön planda olması hepimizi çok sevindirdi. Geçtiğimiz yıl tamamı dolan olan bu iki fakültemiz bu yıl da tam doluluk oranın yakaladı diyebiliriz. Diş hekimliğinde boş kalan kontenjanımız yok; hukuk fakültesindeki %15’lik boşluğun ise geçen yıl olduğu gibi bu yılda ek yerleştirmeler sonucu dolacağından eminiz. Bu iki fakültemize bu yıl tam doluluk oranı ile yazılım mühendisliği bölümü de eklendi. Tam doluluk oranı beklediğimiz bir diğer bölüm ise beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümüdür. Yapılan başvurulardan hareketle, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu bölümümüzün yetenek sınavının sonrasında tam doluluk oranını yakalamasına kesin gözü ile bakıyoruz. Tam doluluk oranını yakalayan yukarıdaki bölümlerimiz yanında İngilizce öğretmenliği, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümlerimizde de geçen yıla oranla önemli bir artış kaydettik. KKTC Üniversiteleri ile birlik ve beraberlik içinde, ülkemiz yüksek öğrenimine katkı vermeye ve değer katmaya devam edeceğiz”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Abdullah Öztoprak:

“Öğrenci sayısı geçen seneye göre düşük görünse de, aslında beklentilerin üzerindedir”

“Türkiye’den gelen öğrenci sayısı geçen seneye göre düşük görünse de, aslında beklentilerin üzerindedir. Eğitim Bakanlığı oldukça iyi bir çalışma yaptı. Bizim üniversitemiz, geçen sene de, bu sene de artıştaydı. Sadece Türkiye değil, yerli ve yabancı ülkelerden gelen öğrencilerde de artış yaşadık. Eğitim kalitesine önem veren, öğrenci odaklı bir üniversite olarak eğitimde iddialıyız. Bölümlerimizin birçoğunda, mezun olan öğrencilerimize iş imkanı da sağladığımız için öğrencilerin talebindeyiz. Genel düşüşün sebebi olarak ise ekonomik krizi düşünüyorum. Bunun yanı sıra üniversite sayısının artması da, bunun başka bir etkenidir”

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürü Murat Gülel:

“Hayat pahalılığı etken oldu”

“Birçok üniversiteler YÖK’e başvurarak kontenjan sayısını azaltma yoluna gitti. Türkiye’den gelen öğrenciler, ekonomi ve iş olanakları gibi birçok şeye dikkat ediyor. Bu sebeple, Türkiye’de bulabilecekleri iş imkanlarına yönelik bölümler okumak istiyorlar. Barınma giderlerinin de oldukça yükselmesi, öğrencilere bir engel oldu. Tabii ek kayıtlar da yapılacağında sayılarda yine bir değişiklik olacak. Yine de, çoğu üniversitenin gerileme yaşadığını belirtebiliriz”

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Halil Nadiri:

“Eğitim ve ekonomideki dalgalanmaları dikkate alırsak, korktuğumuz kadar büyük bir olumsuzluk yaşamadık”



“Tabloya baktığımızda geçen seneye göre öğrenci sayısının benzer olduğunu ve korunduğunu görüyoruz. Türkiye’de ve ülkemizde açılan yeni üniversitelerle bu sayının aynı seviyede kalması bir başarıdır. Tabii ki gönül isterdi ki öğrenci sayısı genel anlamda daha da artsın. Eğitim ve ekonomideki dalgalanmaları dikkate alırsak, korktuğumuz kadar büyük bir olumsuzluk yaşamadık. Üniversiteler, öğrencilerin motivasyonunu arttırabilmek adına birçok burs imkanı sağladı. Ümit ederim ki yerleşen öğrenciler, kayıt da yaptırsın çünkü mesele sadece kazanmak değil, öğrencilerin üniversiteye kayıt yapması da gerekiyor. Üniversitemizi kazanan öğrencilerin bilgileri bizde mevcut, kendileri ile temasa geçerek gereken bilgileri aktarıyoruz. Ek yerleştirmelerde de boş kalan kontenjanları doldurmaya çalışacağız. Yüksek öğretim için KKTC’deki üniversitelerin imkanlarını doğru şekilde paylaşması çok önemli. Ülke olarak görevimiz doğru politika ve doğru stratejidir. Ülkemizin bir eğitim adası olduğunun farkına vararak imkanlarımızı hedef kitleye doğru aktarmalıyız”