Yüksek öğrenimde KRİTER DÖNEMİ



Didem MENTEŞ

‘Yüksek Öğrenim’de özellikle son yıllarda üniversite sayılarında ortaya çıkan artışla tartışılır noktaya gelen ‘kaliteyi’ sağlamak ve korumak adına Hükümet adım kararı aldı, yurt dışından gelecek öğrenciler için yeni kriterler belirlendi.

Yükseköğrenimde ‘kalite’ adına önemli adımlar atılırken, yurt dışından gelecek öğrenciler için yeni kriterler belirlendi.

Eğitim Bakanlığı tarafından “Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü" hayata geçirilirken, ülke genelinde "Öğrenci Takip Sistemi" oluşturmak için de çalışmalar başladı.

Geçtiğimiz günlerde Bakanlar Kurulu’nda onaylanan Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü çerçevesinde adaya üçüncü ülkelerden gelen üniversite öğrencilerinde belli akademik kriterler aranarak, kriterleri sağlayamayan öğrenciler üniversitelere kabul edilmeyecek.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri ülke genelinde oluşturulacak ‘Öğrenci Takip Sistemi’ni hayata geçirmek için de çalışmaların başladığını ifade etti.

Öğrenci Takip Sistemi ile yurt dışından gelen öğrencilerin, ülkeye giriş yaptıkları andan itibaren güvenliği ve kontrolü açısından izlenebileceği veri tabanı oluşturulacak.

ÖĞRENCİLER KAYIT ALTINA… Öğrenci Takip Sistemi oluşturulacak, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖDAK’ın kullanacağı ortak bir veri tabanı oluşturularak, yurt dışından adaya girecek olan öğrencilerin ülkedeki durumlarının kayıt altına alınacak...

Müsteşar İdris: “Tüzük denetleme yetkisi ve sorumluluk veriyor”

Yükseköğrenimde alınan önemli kararlarla ilgili olarak YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü ile YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı’na üniversitelerdeki öğrencilerin kayıtlarını denetleme yetkisi ve sorumluluğunun verildiğini açıkladı. İdris, tüzük dolayısıyla YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilerin her türlü belgesini talep etme, görebilme yetkisi ve sorumluluğuna sahip olacağını aktararak, üçüncü dünya ülkelerinden gelen öğrencilerin gerçekten öğrenci olup olmadığı, hangi amaçla geldiği ya da okullarda kaydı olup olmadığıyla ilgili denetleme yapabileceklerini söyledi.

Bu çerçevede de buna uygun takip sistemi oluşturmaya başlayacaklarını aktaran İdris, bunun bir süre alacağını ifade etti.

Asım İdris, gelecek yılın açılışında tüm öğrencilerin kayıtlarının yapılmasının hemen ardından Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK’ın devreye girebilecek pozisyonda olacağını aktardı.

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris, Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü ile YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı’na üniversitelerdeki öğrencilerin kayıtlarını denetleme yetkisi verildiğinin altını çizdi

“Yükseköğrenimin stratejik planıyla ilgili çalıştay yapılacak”

Eğitim Bakanlığı’nın yükseköğrenim ile ilgili temaslarını artırdığını söyleyen İdris, bu çerçevede yükseköğrenimin stratejik planıyla ilgili Haziran ayında bir çalıştay yapılacağını açıkladı.

İdris, “Çalıştayda, yükseköğrenimin stratejik planı yapılacak bu da yükseköğrenim için oldukça önemli bir konudur. Bir stratejik planın olması, yükseköğrenimin nereye nasıl gideceği konusunda ve nasıl gelişeceği konusundaki cevapların aranacağı ve bulunacağı yer olacak. Bu nedenle çok önemsiyoruz” dedi. YÖDAK Yasası ile ilgili çalışmalar da olduğunu aktaran Asım İdris, şuanda YÖDAK’ın güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar da olduğunu belirtti.

İdris, “YÖDAK’a ihtiyaçları konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir personel eksikliği bir de bina probleminin giderilmesi için çalışmaya başladık. Bu şekilde düzenli olarak toplantılar yaparak, yükseköğrenim ile ilgili atılacak adımları belirlemeye çalışıyoruz. YÖDAK’ın güçlendirilmesi gerekiyor. Yükseköğrenim stratejik planının ortaya çıkması gerekiyor bu nedenle YÖDAK’a her türlü desteği vermeye çalışıyoruz” dedi.

Müdür Öztürkler: “Öğrencilerin akademik kriterleri belirlenecek”

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Dr. Ziya Öztürkler ise KKTC ve TC dışındaki, üçüncü ülkelerden adaya gelen öğrencilerin akademik kriterlerini belirleyecek Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü’nün hayata geçirildiğini açıkladı.

Yeni tüzük ile birlikte hem yükseköğrenimde kaliteyi daha yukarı çekmek hem de üçüncü ülkelerden gelen öğrenciler için de bir geçiş modeli ortaya koymak adına yaklaşık 1-1.5 yıllık sürdürülen çalışmaların sona erdiğini belirten Öztürkler, geçtiğimiz hafta Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’nca onaylandığını söyledi.

Ülkeye Türkiye’den ÖSYM sınavı ile belli başarı gösteren öğrencilerin geldiğini ancak bugüne kadar üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerde bu kriterlerin aranmadığını anımsatan Öztürkler, “üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerde şimdiye kadar sadece lise mezunu olması yeterliydi ancak bu tüzükle yeni kriterler getirildi” dedi.

ULUSLAR ARASI SINAV, LİSE MEZUNİYETİNE BELİRLİ ŞARTLAR… Yükseköğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in YENİDÜZEN’e açıkladığı kriterler arasında, her ülkeye göre belirlenen uluslararası sınav şartları, üçüncü ülkelerden gelecek öğrencilerin uluslararası sınav sonuçlarına sahip olması ve lise mezuniyetinde belirli şartlar aranması bulunuyor. Kriterleri sağlayamayan öğrenciler üniversitelere kabul edilmeyecek.

“Uluslar arası sınav şartları konuldu”

Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü ile artık her ülkeye göre belirlenmiş uluslararası sınav şartları konulduğunu aktaran Öztürkler, “üçüncü ülkelerden gelecek öğrencilerin uluslararası sınav sonuçlarına sahip olması gerekiyor ya da kendi ülkelerindeki bitirme sınavlarında bir puan ortalaması olması veya lise mezuniyetinde belirli şartlara sahip olması gerekiyor. Bu derecenin üzerindeki öğrencilerin adaya gelmesine olanak sağlanmıştır” şeklinde kriterleri aktardı.

Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversitelerin birlikte bilimsel bir çalışma ortaya koyduğunu vurgulayan Ziya Öztürkler, yükseköğrenimde bundan sonrası için önemli bir adım atıldığını vurguladı. Yükseköğrenim Kayıt Kabul Tüzüğü’nün Resmi Gazete’de yayınladığını aktaran Öztürkler, önümüzdeki yıl uygulamanın devreye gireceğini böylece daha kaliteli öğrencinin adaya girmesinin sağlanacağına işaret etti.

“Öğrenci Takip Sistemi ile öğrenciler kayıt altına alınacak”

Öte yandan geçtiğimiz gün Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit’in gündeme getirdiği yükseköğrenimde Öğrenci Takip Sistemi’ne de değinen Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖDAK’ın kullanacağı ortak bir veri tabanı oluşturularak, yurt dışından adaya girecek olan öğrencilerin kayıt altına alınacağını dile getirdi.

Öztürkler, oluşturulacak veri tabanının öğrencinin hem takibi hem de güvenliği açısından devam devamsızlığının izlenebileceği ikinci bir güzel adım olacağını kaydetti.

Dr. Ziya Öztürkler, “bu sistemle öğrencilerin kaçak olarak ülkede çalışıp çalışmadığı tespit edilerek, gerekli tedbirler alınacak. Aslında bütün öğrencilerin kontrol altına alınmasını amaçlayan bir sistemdir” dedi.