Yüksek öğrenimde HAYAL KIRILIĞI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) , 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı. KKTC üniversiteleri için ayrılan toplam kontenjanların 9 bin 623’ü boş kaldı.

Buna göre, Kıbrıs’taki üniversitelerdeki lisans programları için ayrılan 13 bin 38 kontenjanın 7 bin 205’i, ön lisans programları için ayrılan 4 bin 763 kontenjanın 2 bin 418’i doldurulamadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) , 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgileri internet sitesinden paylaştı.

NTV’nin haberine göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan, 1 milyon 206 bin 811 kişi tercihte bulundu.

Üniversitelerdeki örgün eğitim verilen 839 bin 490 kontenjandan 710 bin 982'sine yerleştirme yapıldı.

Üniversitelerdeki örgün lisans programlarına 394 bin 945, ön lisans programlarına ise 316 bin 37 aday yerleşti.

BOŞ KONTENJAN SAYILARI

Üniversitelerin örgün lisans programlarında 89 bin 686, ön lisans programlarında ise 38 bin 822 olmak üzere 128 bin 508 kontenjan boş kaldı.

Örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin lisans programlarında 58 bin 107, ön lisans programlarında 21 bin 996, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 23 bin 531, ön lisans programlarında 14 bin 408, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 7 bin 205, ön lisans programlarında 2 bin 418, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 843 kontenjanın da boş kaldığı açıklandı.

Buna göre, tercih yapma hakkı olan 1 milyon 749 bin 144 adaydan, 1 milyon 206 bin 811 kişi tercihte bulundu.

Üniversitelerdeki örgün eğitim verilen 839 bin 490 kontenjandan 710 bin 982'sine yerleştirme yapıldı.

Üniversitelerdeki örgün lisans programlarına 394 bin 945, ön lisans programlarına ise 316 bin 37 aday yerleşti.

BOŞ KONTENJAN SAYILARI

Üniversitelerin örgün lisans programlarında 89 bin 686, ön lisans programlarında ise 38 bin 822 olmak üzere 128 bin 508 kontenjan boş kaldı.

Örgün öğretimdeki devlet üniversitelerinin lisans programlarında 58 bin 107, ön lisans programlarında 21 bin 996, vakıf üniversitelerinin lisans programlarında 23 bin 531, ön lisans programlarında 14 bin 408, KKTC'deki üniversitelerin lisans programlarında 7 bin 205, ön lisans programlarında 2 bin 418, yurt dışındaki üniversitelerin lisans programlarında 843 kontenjanın da boş kaldığı açıklandı.