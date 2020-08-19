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Yüksek öğrenim için tedbirler ele alınacak

Yüksek öğrenim için tedbirler ele alınacak

Yüksek öğrenimde yeni eğitim döneminde alınacak tedbirler, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün yapılacak toplantıda değerlendirilecek.

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Yüksek öğrenimde yeni eğitim döneminde alınacak tedbirler, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün yapılacak toplantıda değerlendirilecek. Sayıştaylık binasında yapılacak toplantı saat 14.30’da başlayacak

 

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