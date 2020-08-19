Yüksek öğrenim için tedbirler ele alınacak
Yüksek öğrenimde yeni eğitim döneminde alınacak tedbirler, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün yapılacak toplantıda değerlendirilecek.
A+A-
Yüksek öğrenimde yeni eğitim döneminde alınacak tedbirler, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında bugün yapılacak toplantıda değerlendirilecek. Sayıştaylık binasında yapılacak toplantı saat 14.30’da başlayacak
Bu haber toplam 270 defa okunmuştur
Etiketler : Yükseköğrenim, üniversite, eğitim, corona
Önceki ve Sonraki Haberler