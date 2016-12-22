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Yük gemisi karaya oturdu

Yük gemisi karaya oturdu

Tanzanya bandralı M-V Chrisdul isimli  bir yük gemisi karaya oturdu.

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Doğu Akdeniz kıyılarında hüküm süren kötü hava koşulları nedeniyle Mağusa’da bu sabah 04.00 sularında karaya oturan geminin kurtarılma çalışmalarının, hava koşullarının düzelmesinin ardından başlayacağı belirtildi.

GKK’dan verilen bilgiye göre, Tanzanya bandıralı “Chrisdul” isimli kuru yük gemisi, demirli bulunduğu Mağusa önlerinde demirin tutunamaması sonucu karaya oturdu.

Kıyı Emniyeti ve Liman Başkanlığı personelinin de katılımıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda gemide bulunan 8 personel kurtarıldı.

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Açıklamaya göre, bölgede hüküm süren kötü hava koşullarının düzelmesinin ardından Kıyı Emniyeti Müdürlüğü tarafından geminin kurtarılması çalışmalarına başlanacak.

(tak)

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SAAT: 09.33

Fırtına Mağusa'da da etkili oluyor.  Palm Beach Otel açıklarında Tanzanya bandralı M-V Chrisdul isimli kuru yük gemisi bu sabah 04.00 sıralarına karaya oturdu.

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8 kişilik mürettebatın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

 

 

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