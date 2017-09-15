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Yücel İpek yaşamını yitirdi

Yücel İpek yaşamını yitirdi

37 yaşındaki Yücel İpek bu sabah saat 10.15 sıralarında Lefkoşa’daki  evinde ölü bulundu.

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Basın camiası şokta, 37 yaşındaki Yücel İpek bu sabah Lefkoşa’daki  evinde ölü bulundu.

Polis Basın bültenine göre, Yücel İpek  bu sabah saat 10:15 sıralarında, ailesi ile birlkte kaldığı Lefkosa'da Abdi Çavuş Sokak'taki evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Pek çok gazetede grafiker olarak görev alan Yücel İpek bir süre YENİDÜZEN’de de çalışmıştı.

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