YSK'dan BRT’ye ‘eşitlik’ uyarısı

Yüksek Seçim Kurulu, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ‘fırsat eşitliği’ sağlaması gerektiğine yönelik karar aldı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Alpan Uz’un şikayeti üzerine alınan karar 24 Eylül tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu kararda; “Devlet Radyo ve Televizyonu sıfatıyla Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumunun, 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili gerçekleştirileceği propaganda amaçlı açık oturum, panel veya röportajlarda, demokratik kurallar çerçevesinde, Bağımsız Aday Alpan Uz dahil tüm bağımsız adaylara fırsat eşitliği sağlaması gerektiğine karar verildi.” denildi.

Ayrıca, alınan bu kararın birer suretinin de Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumuna ve Bağımsız Aday Alpan Uz'a dağıtılmasına, oy birliği ile karar verildiği de açıklandı.