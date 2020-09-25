YSK, Tatar'ı değil tümünü uyardı (!)

Başbakan Ersin Tatar'ın Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yasaklarını deldiği 'TC Sağlık Bakanı ile canlı telefon bağlantılı' toplantısı sonrasında, tüm partilere uyarı geldi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun 23 numaralı duyurusu ile yeniden "yasakları" hatırlattı, ancak, Başbakan'a yönelik herhangi bir atıfta bulunmadı.

"Son günlerde belirtilen yasaklara uymayan ve izinsiz olarak kitle toplantısı düzenleyenler olduğu konusunda yapılan ihbar ve şikayetler üzerine gerekli soruşturmaların başlatılması yanında" denen açıklamada, detaya girilmedi.

Yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlara ve yaptığı duyurulara uyulmasının zorunlu olduğu anımsatıldı, karar, tüm adaylara yeniden anımsatıldı.

YSK şu açıklamayı yaptı:

"Yüksek Seçim Kurulu, seçim propagandası sürecinde Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, oy pusulası örnekleri dahil el ilanı ve matbuat dağıtımının yasak olduğunu “Duyuru 19” ile; Siyasal Parti ve bağımsız adayların düzenlemek istediği miting ve kitle toplantılarına 1.10.2020 tarihine kadar izin verilmeyeceğini “Duyuru 20” ile duyurmuştur.

Son günlerde belirtilen yasaklara uymayan ve izinsiz olarak kitle toplantısı düzenleyenler olduğu konusunda yapılan ihbar ve şikayetler üzerine gerekli soruşturmaların başlatılması yanında, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası kapsamında, Yüksek Seçim Kurulunun aldığı kararlara ve yaptığı duyurulara uyulmasının zorunlu olduğunun bir kez daha tüm siyasal partilere, bağımsız adaylara, ilgililere ve görevlilere hatırlatılması gerekli görülmüştür.

Tüm ilgililere ve kamuya duyurulur."