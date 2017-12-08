YSK, seçim yasaklarına giren ihaleleri duyurdu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bazı ihalelerin devamına onay verirken, bazı başvuruları reddetti.

Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca seçim yasakları döneminde ihaleye çıkılabilmesi için onayı gereken YSK, bir dizi başvuruyu değerlendirerek karar aldı.

YSK’nın ihalelerle ilgili kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK’nın seçim süreci içerisinde devamına oy birliğiyle karar verdiği ihaleler şunlar:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun Teknecik ve Serhatköy üretim santrallerinin sigortalanması için Merkezi İhale Komisyonu’nca çıkılan ihale; Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın çoğu bakım onarım içeren 8 ihalesi; BRTK’nın Ka-Bant Canlı Yayın Sistemi Projesi ile Radyo Yayın Yapım Stüdyo Donanım Projesi ihalesi; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin Genel Ecza Deposu’nda stokları tükenen ve temin edilmesi zorunlu ilaç ve tıbbi malzeme alımı için açtığı ihale; Sağlık Bakanlığı’nın sağlık servislerinde kullanılmak üzere acil ihtiyaç duyulan 2 renkli doppler ultrasound (ECHO) alımı ihalesi; Orman Dairesi’nin Alevkayası bölgesinde kuruyan ağaçların kesilerek Lefkoşa kereste atölyesine istiflenmesi ihalesi ile Kantara Bölge Şefliği’nde toplam 413 hektarlık sahanın gençlik bakımıyla bu sahadan elde edilmesi öngörülen yakacak odunun Lefkoşa kereste atölyesine taşınması ihalesi; Tarım Dairesi’nin fare zehiri temin ihalesi; Hayvancılık Dariesi’nin Şht. Teğmen Doğuş Uran Çiftliği, Hamitköy Hayvancılık Bölgesi İsale Hattı ile Yem Analiz Cihazı ihaleleri; İnönü Belediyesi’nin ikinci el çekirge kamyonu alım ihalesi.”



OY ÇOKLUĞUYLA ONAYLANAN İHALELER

YSK, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, bakanlığa bağlı ilk, orta ve lise dereceli okullarda masa ve sandalye alımı ihalesi; Eski Eserler ve Müzeler Dairesi’nin Lefke Vakıf Palas binasının restorasyon işleri ihalesinin; Karayolları Dairesi’nin hasarlı aydınlatma direkleri ve armatürlerin tamir işleri ve Euro dizel alımı ihalelerinin, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin elektronik kartlı su sayacı alım ihalesinin, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 1500 ton A tipi ekmeklik buğday unu, 1500 ton B tipi ekmeklik buğday unu ve 200 ton baklavalık un alımı ihalelerinin” seçim süreci içinde devamına oy çokluğuyla onay verdi.



REDDEDİLEN İHALELER

TAK’ın araç alımı; Sağlık Bakanlığı’nın 4 otoklav cihazı, 4 anestezi cihazı, 20 üst düzey yoğun bakım monitörü, 5 diş üniti ve koklearimplant temini için talep ettiği ihale, İhtiyat Sandığı’nın bilgi teknolojileri donanım, yazılım ve hizmet alımı ihalesi, Karayolları Dairesi’nin Sipahi’de köy içi anayolunda taş duvar yapımı, Mevlevi’de taş duvar yapımı, Paşaköy-Vadili yolunun tamir ve asfaltlanması, Serdarlı-Pınarlı yolunun yapımı ve Tarım Dairesi’nin jeneratör alım işlemleriyle ilgili ihaleleri ise seçim sürecinde zorunlu görülmediği için YSK tarafından reddedildi.



BARO SINAVI SONUÇLARI

Fasıl 2 Avukatlar Yasası uyarınca düzenlenen baro sınavının neticeleri Başsavcı ve Hukuk Meclisi Başkanı Aşkan İlgen imzasıyla Resmi Gazete’de ilan edildi.

İlana göre, 8 avukat sınavı geçerken, 19 avukat ise bazı sınav konularından şartlı geçti.