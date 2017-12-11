YSK: Seçilebilme niteliği bulunmuyor

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak’ta gerçekleşecek milletvekilliği seçimi için Yeniden Doğuş Partisi’nin Girne ilçesi adayı olarak başvuru yapan Okan Erdemsiz’in adaylığı oy birliği ile düşürdü.

8 Aralık tarihinde yayımlanan Resmi Gazete’deki kararda; Erdemsiz’in ‘sahte belge düzenleme’, ‘sahte belgeyi tedavüle sürme’, ‘resmi evrak sahteleme’ ve ‘sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürme’ suçlarından mahkumiyeti olması nedeniyle seçilebilme niteliği bulunmadığı vurgulandı.

Karara itiraz…

Kurul’un 4 Aralık tarihli kararına karşı YDP ve Okan Erdemsiz tarafından Yüksek Seçim Kurulu’na 4 Aralık 2017’de ayrı ayrı yazılı olarak itiraz edildiği de belirtildi.

İtirazların, Avukat Enver Öztürk ile Feridun Öztürk’e 5 Aralık’ta söz hakkı verilerek, dinlendiği de Resmi Gazete’de yer alan kararda kaydedildi.



“Adaylığında aykırılık var”

Kararda; “Yapılan itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu, Erdemsiz’in Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 9. Maddesinin (2). Fıkrasının (Ç)bendi altında Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde seçilebilme niteliğini haiz olmadığına, sahtekarlık suçunun Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 331. maddesinde yer alan tanımlamasında, suç unsurları arasında dolandırmak niyetinin bulunması nedeni ile, söz konusu kişinin mahkum edildiği sahtekarlık suçlarının dolandırıcılık başlığı altında değerlendirilmesi gerektiğine; netice itibarı ile Okan Erdemsiz’in 5/76 sayılı Yasa’nın 53(1) maddesi altında aday olmayacağına, Girne İlçe Seçim Kurulu’nun adı geçen kişinin adaylığında aykırılık bulunması nedeni ile adaylığının düşürülmesi kararına yapılan her iki itirazın da reddedilmesine oy birliği ile karar verdi.” denildi.