YSK nasıl oy kullanılacağını hatırlattı

YSK: “Seçmenlerin, “mühür”,“mühür artı tercih” ve “karma” olarak 3 farklı oy verme seçeneği var”

Yüksek Seçim Kurulu, 7 Ocak’ta yapılacak “2018 Milletvekilliği Erken Genel Seçimi”nde seçmenlerin nasıl oy kullanacağıyla ilgili açıklama yaptı.

YSK açıklamasında, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt’tan 4, İskele’den 5 ve Lefke’den 2 olmak üzere toplam 50 milletvekili seçileceği hatırlatılarak, adayların oy pusulasında parti amblemi ve adının altında ilçelere göre sıralanacağı kaydedildi.

Bağımsız adayların ise oy pusulasında, siyasal partilerden sonra gelen son sütunda, aday oldukları ilçenin karşısında yer alacağı belirtildi.

3 farklı oy kullanma seçeneği var

Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca, milletvekilliği seçiminde seçmenin “mühür”, “mühür artı tercih” ve “karma” olarak 3 farklı oy verme seçeneği bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bu yöntemlerin detayları şöyle açıklandı:

1. MÜHÜR

Seçmen, herhangi bir siyasal partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde, Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mührü ile oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içerisine EVET mührünü 1 defa basacak.

2. MÜHÜR VE TERCİH

Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her ilçedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

Her ilçedeki adaylar için tercih kullanılması şart değildir. Seçmen istediği ilçe veya ilçeler için tercih kullanabilir. Tercih kullanmak istediği takdirde, Lefkoşa’da 8, Gazimağusa’da 6, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 2, Lefke’de 1 tercih kullanmalı. İlçelerde çıkacak milletvekili sayısından az aday gösteren siyasal partide, tercih sayısı, partinin her ilçede gösterdiği aday sayısının yarısı olacak.

3. KARMA

Seçmen oyunu karışık olarak vermek isterse, oy vereceği ilçelerdeki adayların isim ve soy isimleri karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle oyunu KARMA olarak kullanabilecek. Karma oyda EVET mühürü kesinlikle kullanılmayacak.

Karma oyun kullanıldığı her ilçede, oyların en az 2 siyasal parti adayları arasında veya en az 1 siyasal partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

Karma oy kullanacak seçmen; Lefkoşa’da en az 8, en fazla 16; Gazimağusa’da en az 6, en fazla 13; Girne’de en az 5, en fazla 10; Güzelyurt’ta en az 2, en fazla 4; İskele’de en az 2, en fazla 5; Lefke’de en az 1, en fazla 2 adaya oy kullanmalı.

Seçmen, her ilçede karma oy kullanmak zorunda değil. Seçmen, karma oy kullanmak istemesi halinde, KKTC genelinde en az 24, en fazla 50 aday için oy kullanmalı.”