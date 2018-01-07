YSK: KATILIM ORANI 62.44

SAAT: 22.15

Girne’de, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri M.Ö. (E-35), ilçe seçim kurulu üyeleri ve polise direnip görevli bir polisi darp ettiği için tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, saat 21.00 sıralarında yaşanan olay şöyle aktarıldı:

“Kıbrıs Medya Grubu muhabiri M.Ö. (E-35), Yakın Doğu Üniversitesi tarafından ilçe seçim kurulu adına yapılan canlı yayını iptal edip, kendisine ait cep telefonuyla, izinsiz olarak canlı yayın yaptığı için kendisini uyaran ilçe seçim kurulu üyelerine ve görevli polislere direnmek suretiyle uygunsuz tavır ve davranışta bulunup, görevli polisi itmek suretiyle darp ederek görevini yapmasına engel olmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.”

SAAT: 17.50

YSK saat 17.30 itibarı ile seçime katılım oranını açıkladı Yüksek Seçim Kurulu, KKTC’de saat 17.30 itibarıyla seçimlere katılım oranını açıkladı. Buna göre; Lefkoşa’da yüzde 61, Mağusa’da yüzde 57.26, Girne’de yüzde 58.50, Güzelyurt’ta yüzde 62.20, İskele’de yüzde 62.54, Lefke’de yüzde 73.16. Ülke Geneli 62,44.

SAAT: 17.10

YSK Başkanı Şefik: “İyi bir katılım beklemekteyim”

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Şefik az önce seçime katılım oranı ve gün boyu yaşananlara ilişkin kısa bir açıklama yaptı. İyi bir katılım beklentisini belirten Başkan Şefik, ufak tefek olaylar dışında bu ana kadar çok ciddi bir vukuat yaşanmadığını da belirtti.

Şefik’in açıklaması şöyle:

“İyi bir katılım beklemekteyim. Bu ana kadar ciddi bir vukuat yaşanmamıştır. Her seçimde olan ufak tefek fotoğraf çekmeler, bazı hatalar olduğu bilgime gelmiştir. Ancak tam kesin ne gibi hatalar, yanlışlıklar olduğunu daha sonra ilçelerden, sandıklardan bize cetveller geldiğinde tam görme olanağımız olacaktır.

Sakin ve güzel bir şekilde, Kıbrıslı Türkü demokrasiyi ne kadar benimsediğini bence bugün tekrar göstermiştir.

18:00’de sandıkta hazır bekleyen seçmen varsa, o seçmenlerin kullanmasına fırsat verildikten sonra sandık kapanacaktır.

İlk mühürden gelen oylar sayılacak, akabinde karmadan gelen oylar sayılacak.

Küçük sandıklardan en fazla 21:00 itibarıyla sonuçlar gelmeye başlar diye düşünüyorum ama sonra sabaha kadar devam eden bir süreç olacak”.

SAAT 17.00

Fotoğraf çeken iki kişi daha tespit edildi

Lefkoşa'da 2 kişinin daha oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çektiği tespit edildi.

Polisten elde edilen bilgiye göre, 82 numaralı sandıkta 1 kişi, 130 numaralı sandıkta da 1 kişi oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çekti.

Yine Lefkoşa'da 156 numaralı sandıkta bir kişinin beraberinde getirdiği listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği tespit edildi.

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir barda, oy verme süresi içerisinde alkollü içki satışı yasak olmasına rağmen alkollü içki satışı yaptığı belirlendi.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ülke genelinde şu ana kadar 8 kişinin oy kullandıktan sonra oy pusulasının fotoğrafını çektiği, 2 kişinin oy pusulasını yırttığı, 1 kişinin beraberinde getirdiği listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği ve 1 işletmenin alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi.

KATILIM ORANI / Saat 16:00

LEFKOŞA YÜZDE 52

GAZİMAĞUSA’DA 50,31

GİRNE’DE 54.3

GÜZELYURT’TA 52,7

İSKELE’DE 56,16

LEFKE’DE 62,23





Yüksek Seçim Kurulu, saat 16:00 itibarıyla seçime katılım oranlarını açıkladı.



Ülke genelinde katılım oranı yüzde 54,6.



Bu oran Lefkoşa’da yüzde 52, Gazimağusa’da 50.31, Girne’de 54.3, Güzelyurt’ta 52.7, İskele’de 56.16 ve Lefke’de 62.23.



Ülkede kayıtlı 190 bin 551 seçmen ve 718 sandık bulunuyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlanacak.



Şu ana kadar oy verme işlemleriyle ilgili, YSK’ya iletilen herhangi bir sorun yaşanmadı.





SAAT 16.04:

Kadının çorabında oy pusulası sakladığı iddiası

Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu'ndaki 157 numaralı sandıkta gerginlik... Oy kullanan vatandaş ile sandık görevlileri arasında yaşanan gerginlik polise yansıdı. Ruso Ortaokulu'ndaki 157 numaralı sandıkta yaşanan gerginlik nedeniyle okula polis ekipleri gönderildi. Yaşananların yasaya aykırı olup olmadığı araştırılıyor. Olay yerinden alınan gayri resmi verilere göre bir kadının tutuklandığı öğrenilirken, çorabında oy pusulası sakladığı iddia edildi.

SAAT: 15.10

Özgürgün oyunu kullandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 208 numaralı sandıkta oy kullanarak, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olmasını diledi.

Özgürgün’e, aynı sandıkta oy kullanan Annesi Tangör Özgürgün ve babası Sonal Özgürgün eşlik etti.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Hüseyin Özgürgün, seçimin ülkeye ve halka hayırlı olmasını dileyerek, her seçimin ülke için önemli olduğunu, bu seçimle Cumhuriyet Meclisi ve ülke yönetiminin şekil bulacağını söyledi.

Konuşmasında Kıbrıs’ın yakın coğrafyasında yaşanan olumsuz gelişmelere de işaret eden Özgürgün, “Bunların da bilincinde, demokratik, şeffaf, ülkemizi refaha, mutluluğa taşıyacak bir yapının oluşmasını temenni ediyorum” dedi.

“SANDIK NETİCESİ NE OLURSA OLSUN BUNA SAYGI DUYACAĞIZ”

Hüseyin Özgürgün, halkın sandıkta en doğru kararı vereceğini belirterek, “Sandık neticesi ne olursa olsun buna saygı duyacağız. Halkın verdiği karar doğrultusunda ülke yönetiminin şekillenmesi için UBP gerekli katkıyı koyacak. Tahminim ve ümidim odur ki bütün siyasi partiler aynı sorumlulukta davranacak” şeklinde konuştu.

Özgürgün, “koalisyon hükümeti” konusundaki görüşünün sorulması üzerine “Hedefimiz sandık neticesini en iyi şekilde değerlendirip, ülke yönetimi için en doğrusunu yapmaktır” dedi.

Hiçbir partiyle ön yargıyla yaklaşmadıklarını, ‘şu partiyle koalisyon kurmayız’ demediklerini belirten Hüseyin Özgürgün, “Biz UBP olarak hemen hemen her parti ile koalisyon yaptık. Tek başına iktidar hedefi koyduk ama koalisyonu değerlendirmeyeceğimiz anlamına gelmez. Sağlıklı ve güçlü bir hükümet koalisyonla kurulacaksa UBP olarak bunu da değerlendireceğiz. Amaç ülkeyi yönetmek ve refahı sağlamak” ifadelerine yer verdi.

(TAK)

SAAT: 14.44

7 kişi hakkında yasal işlem

Ülke genelinde yapılan 2018 Milletvekilliği erken genel seçimi nedeniyle oy verme işlemi sırasında, saat 14:30 itibariyle, toplam altı kişinin oyunu kullandıktan sonra tasarrufunda bulunan cep telefonu ile oy pusulasının fotoğrafını çektiği, bir kişinin ise oy pusulasını yırtmak suretiyle seçim ve halk oylaması yasasına aykırı harekette bulundukları tespit edildi.

Oy pusulasının fotoğraf çekme işlemi, Lefkoşa’da 96, Mağusa’da 35 ve 47, Alsancak’ta 9 ve Beylerbeyi’nde 69 numaralı sandıklarda gerçekleşirken, oy pusulasını yırtma işlemi ise Gazimağusa’da bulunan 78 numaralı sandıkta gerçekleşti. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Konuyla ilgili polis soruşturma yürütüyor.

SAAT 13.31:

Katılım % 25

Erken genel seçimde oy verme işlemleri sürerken Yüksek Seçim Kurulu saat 12.30 itibarıyla seçime katılım oranlarını açıkladı.

Ülke genelinde yüzde 25.6 olan katılım oranının Lefkoşa’da yüzde 21.70, Gazimağusa’da 23.55, Girne’de 25.05, Güzelyurt’ta 26.70, İskele’de 28.31 ve Lefke’de 28.56 olduğu belirtildi.

Ülkede, kayıtlı 190 bin 551 seçmen ve 718 sandık bulunuyor. Sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de tamamlanacak.



TAK muhabirinin YSK yetkililerinden aldığı bilgiye göre, şu ana kadar YSK’ya iletilen herhangi bir sorun yaşanmadı.



Bazı sandıklarda ise oy kullanmak için gelen vatandaşlar, işlemlerin uzun sürmesinden dolayı sıra bekliyor.

(TAK)

SAAT 13.20:

Çakıcı oy kullandı

Değişim ve Kurtuluş İttifakı’nın Eş Başkanı, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, oyunu Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu’ndaki 156 numaralı sandıkta ailesiyle birlikte kullandı.



Çakıcı, oyunu kullandıktan sonra, TAK ve BRT’ye yaptığı açıklamada, bir ay boyunca siyasetçilerin ve partilerin konuşup halkın dinlediğini, bugün de halkın konuşma günü olduğunu ifade etti.



TKP Yeni Güçler’in yürüttüğü kampanya ve projeler hakkındaki görüşlerine de değinen Çakıcı, “Bugün değişim günüdür. Bugün Kıbrıs Türk halkı değişime karar verdi. Değişim için adımlarını atıyor”ifadelerini kullandı.



Kıbrıs Türk halkının yarın yeni bir güne, değişime ve farklılığa uyanacağını söyleyen Çakıcı, değişime ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Çakıcı, seçimlerin Kıbrıs Türk halkına hayırlı olması dileğinde bulundu.

(TAK)

SAAT 12.31:

Erhürman: “OLGUN BİR SEÇİM GÜNÜ YAŞANMASI ÖNEMLİ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gönyeli’de, Fazıl Plümer Anaokulu’nda 56 numaralı sandıkta oy vererek seçime katılımın yoğun olmasını diledi.

Erhürman’a eşi Nilden Bektaş eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir de açıklama yaptı.

“Bugün bu sandıktan ne çıkacağından ziyade olgun bir seçim günü yaşanması önemli” diyen Erhürman, “Umarım halkımız gelir ve oyunu kullanır. Yoğun bir katılım olur. Sonuçlar ülkeye, halka ve gelecek kuşaklara hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Zor ve alışılmışın dışında bir seçim süreci yaşandığını kaydeden Erhürman, “Çok büyük sıkıntılar yaşamadan seçim sürecini aştık. Bu ülkemizin demokrasisinin olgunlaşması için önemli” dedi.

Karma oylar ve oyların yanma ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine Tufan Erhürman, Yüksek Mahkeme’nin oy kullanmayla ilgili çalışmalar yaptığını, halkın bu konuda aydınlatıldığını söyleyerek, “Benim arzum ve umudum çok da fazla oyun yanmayacağı yönünde. Beklendiği kadar sıkıntı yaşanmayacağı konusunda tahminim var. Umarım haklı çıkarım, oyların yanma oranı düşük olur” şeklinde konuştu.

Yanan her oyun demokrasi açısından sıkıntı oluşturacağını da belirten Erhürman, “Seçim sistemlerinde önemli olan halkın iradesinin geçerli kılınmasıdır. Bu irade ne kadar geçerli kılınırsa o kadar doğru sistem kullanılmış demektir” ifadelerine yer verdi.

SAAT 12.31:

Özyiğit: Düzeyli bir seçim kampanyası oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Cemal Özyiğit, tüm partilerin düzeyli bir seçim kampanyası yürüttüğünü söyledi.



Özyiğit, 9 Eylül İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, düzeyli bir seçim kampanyası yürütüldüğünü, demokratik, özgürlük içerisinde dostane bir yarış olduğunu belirtti.



Seçim sisteminin üzerinde tartışmaların devam edeceği bir sistem olduğunu kaydeden Özyiğit, seçmenlerin adaylardan herhangi birine oy verebilmesi, adayların ülkenin her kesimindeki seçmenden oy talep etmesinin demokrasi açısından önemli olduğunu, ancak bir yandan çarşaf liste ile bütünlüğü savunurken bir yandan da ilçeler bazında kısıtlamaya gidilmesinin “ters bir yaklaşım” olduğu görüşünü ifade etti.



Özyiğit, “Seçim sisteminde bazı sıkıntılar vardır önümüzdeki dönemde bunları tartışarak düzeltmemiz gerekir” dedi.

(TAK)

SAAT: 12.27:

Başkan Şefik oyunu kullandı



Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, milletvekilliği erken seçim için Şehit Tuncer İlkokulu 134 numaralı sandıkta oy kullandı.

Şefik, oyunu kullanmasının ardından basına kısa bir açıklama yaptı. Bugüne kadar hep kendilerinin konuştuğunu ve seçmene nasıl oy kullanacağını açıklamaya çalıştıklarını belirten Şefik, “Bugün konuşma sırasının seçmende” dedi.

Narin Ferdi Şefik, seçmenin iradesini nasıl yansıttığını yarın görmüş olacaklarını kaydetti.

KATILIM ORANLARI

Şefik, sabah saatlerindeki katılım oranlarını da basınla paylaştı. Şefik, “En yüksek katılım 11.7 ile İskele’de. Katılım oranı Lefke’de 8.87, Lefkoşa’da 6.77, Güzelyurt’ta 8. 9, Girne’de 8.82 ve Mağusa’da 0.5 civarında” dedi.

Oranların gün içerisinde yükseleceğine inandığını belirten Şefik, seçimin herkes için hayırlı olmasını temenni etti.

(TAK)

SAAT 12.05:

Siber, 139 numaralı sandıkta

Meclis Başkanı Sibel Siber, milletvekilliği erken genel seçimleri için oyunu kullandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber, oyunu Şehit Tuncer İlkokulu’ndaki 139 numaralı sandıkta verdi.

Oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yapan Siber, bugünün ülke demokrasisi için önemli bir gün olduğunu söyleyerek, görevde olduğu sürece “meclis halkındır” ifadesini sıkılıkla kullandığını anımsattı.

Bugünün, halkın iradesinin Meclis'e yansıdığı gün olduğunu vurgulayan Siber, çok başarılı bir demokrasi sınavından geçeceklerine inandığını belirtti.

Siber, ülkenin en gurur duyulan özelliğinin, demokrasisi olduğunu vurgulayarak, sonuçların herkes için hayırlı olmasını diledi.

Siber, görevi bitmek üzere olan bir Meclis Başkanı olarak en büyük arzusunun meclisin verimli bir yapıyla kurulması olduğunu söyledi.

(TAK)

SAAT 12.00: Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü Necati Taşkın İlkokulu’ndaki 200 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Büsküvütçü oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Ülkede seçim sonrası oluşacak atmosferde milli bir hükümetin ortaya çıkmasının önemli olduğunu savunan Büsküvütçü, bir sonraki seçimin başkanlık sisteminde “başkanlık” için oy verilecek bir seçim olması dileğini dile getirdi.



Büsküvütçü, bugünkü seçimlerinin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

SAAT: 11.40:

Akıncı: Tarafsızlığımı korudum

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, göreve geldiği günden itibaren söz verdiği gibi 2,5 yıldır tarafsızlığını koruduğunu, tarafsız Cumhurbaşkanı olarak hükümetin oluşması noktasında seçim sonuçlarının gereğini yapacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı oyunu saat 10.00’da, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndaki 219 numaralı sandıkta eşi Meral Akıncı ile birlikte kullandı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi, evlerinin yanındaki okula yürüyerek geldi.

“TOPLUMUMUZA, ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN”

Cumhurbaşkanı Akıncı, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, milletvekilliği erken genel seçimlerinin topluma ve ülkeye hayırlı olması dileğinde bulundu.

Bugünkü seçimin ilk kez farklı bir düzenlemeyle yapıldığının altını çizerek, aydınlatıcı açıklamaları ve yayınları nedeniyle YSK’yı tebrik eden Akıncı, bugün yoğun görev yapacak yargıç ve YSK çalışanlarıyla, siyasi parti mensupları, polis teşkilatı ve basın mensuplarını kutladı.

“TARAFSIZLIĞIMI KORUDUM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2,5 yıl önce göreve gelirken tarafsız, bağımsız bir cumhurbaşkanı sözünü verdiğini, bunu harfiyen uygulamaya çalıştığını ve seçim döneminde de bu sözünü bütün samimiyetiyle yerine getirdiğini kaydetti.

Akıncı, rutin olan yılbaşı mesajı haricinde seçim dönemine yönelik en ufak demeci olmadığını vurgulayarak, “Bu tarafsız kimliğimle elbette seçimde ortaya çıkacak sonucun gereklerini de aynı titizlikle yerine getireceğim” dedi.

“DAHA TEMİZ VE GÜRÜLTÜSÜZ PROPAGANDA DÖNEMİ OLDU”

Cumhurbaşkanı Akıncı, bu seçimde, geçen seçimlere oranla iletişim olanakları ve teknolojinin çok daha yoğun kullanılmasının etkisiyle çevre ve gürültü kirliliği bakımından daha sakin, çevreye duyarlı bir propaganda dönemi geçirildiğini kaydetti ve bu nedenle siyasi partileri kutladı.

“HAYIRLI SONUÇLAR GETİRSİN”

Seçimlerin en demokratik şekilde yaşanmasının önemine dikkat çeken Akıncı, “Günün hayırlı sonuçlanmasını ve ortaya çıkacak sonucun halkın daha iyiye, daha güzele ulaşmasında kilometre taşı oluşturmasını temenni ediyorum” dedi.

Sonuçların belli olmasının gece yarısını, yarını bulabileceğini kaydeden Akıncı, yeni bir hükümetin oluşması bakımından bu sonuçların gereği neyse Cumhurbaşkanı olarak bunu yerine getireceğini ifade etti.

(TAK)

SAAT 11.40:

Birleşik Kıbrıs Partisi ve TKP-Yeni Güçler, Değişim ve Kurtuluş İttifakı Eş Başkanı İzzet İzcan, Gönyeli Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’ndeki (SAM) 46 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



İzcan, oyunu kullanmasının ardından basına yaptığı açıklamada, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ve 7 Ocak tarihini değişim ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak kabul ettiklerini söyledi.



Halkı sandığa giderek oy vermeye çağıran İzcan, 4-5 yılda bir halk iradesinin sandığa yansıması gerektiğini ifade etti.



Emek ağırlıklı bir program ortaya çıkarıp 1 ay boyunca bunu halka anlatmaya çalıştıklarına işaret eden İzcan, barış, demokrasi, insan hakları mücadelesini öne çıkardıklarını kaydetti.



Temiz bir propaganda dönemi geçtiğine de vurgu yapan İzcan, YSK, polis, basın mensupları ve sandık başında görev yapan herkese TKP-YG BKP Değişim ve Kurtuluş İttifakı olarak teşekkür ettiklerini belirtti.



İzcan, seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyerek, çok partili bir parlamento çıkmasını arzuladıklarını belirtti ve İttifaka destek verenlere teşekkür etti.

(TAK)

SAAT 11.15:

Arıklı'dan "Kurultay" açıklaması

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, seçim sonucu ne olursa olsun YDP kadrolarının tazelenmesi için olağanüstü kurultaya gideceklerini açıkladı.

Erhan Arıklı, 9 Eylül İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun YDP'de olağanüstü kurultaya gidileceğini, bunun, parti kadrolarının bir sonraki seçimlere yönelik yenilenmesi için yapılacağını söyledi.

Olağanüstü kurultaya gidileceğini YDP Tüzüğü'nün kendisine verdiği yetkiyle duyurduğunu belirten Arıklı, parti içinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını, taze bir ekiple yola devam edilmesini düşündüğü için bu kararı aldığını ifade etti

Erhan Arıklı, seçim sisteminin değişmesi gerektiğini, mevcut sistemde oluşturulacak herhangi bir hükümet şeklinin istikrarlı olmayacağını savundu. Arıklı, tek bölgeli, karma oy uygulamasının olmadığı bir sisteme geçilmesi gerektiğini, karma oyun siyasi partilere de zarar verdiğini ileri sürdü.

Arıklı, propaganda sürecinin son derece demokratik, temiz ve şaibesiz geçtiğini belirtti.

(TAK)

SAAT 11.00:

Seçimlerde ilk kez uygulanan çarşaf liste ise ilk etapta vatandaşın gözünü korkutuyor. Bilen de bilmeyen de sandık görevlilerinden yardım almayı ihmal etmiyor. Vatandaş, "Biliyoruz çok dinledik ama yine de anlatın" demekten geri kalmıyor... Seçim alanlarında ise oy kullanacak olanların yanına cep telefonu alamayacağına dair uyarılara her köşede rastlamak mümkün. Sandık görevlileri, bu konuda vatandaşı uyarıyor...

SAAT 10:38:

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, milletvekilliği erken genel seçimleri kapsamında oyunu kullandı. Serdar Denktaş eşi Müge Denktaş ile birlikte Gönyeli Belediyesi’ne giderek, 68 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Denktaş oy verdikten sonra basına kısa bir açıklama yaptı.

Alelacele bir seçimin propaganda döneminin de alelacele bittiğini söyleyen Denktaş, seçim sonucunun hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Çok sorunlu bir seçim olmasına rağmen kampanya döneminin bayağı seviyeli sonuçlandığını ifade eden Denktaş, artık bu andan itibaren halkın kararını bekleyeceklerini belirtti.

Günün sorunsuz geçmesini temenni eden Denktaş, yeni oy sistemi kapsamında sayım sırasında neler olacağını da hep birlikte göreceklerini dile getirdi.

Denktaş, vatandaşlara oy verme çağrısında da bulundu ve oy vermenin vatandaşlığın en önemli haklarından birisi olduğunu kaydedip vatandaşların iradelerini ortaya koymalarını istedi.

(TAK)

SAAT: 10.00

Özersay oy verdi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay oyunu Tatlısu Halk Odası Beylerbeyi Spor Kulübü’ndeki 70 numaralı sandıkta kullandı.

Eşi Aliye Ummanel ile saat 10.00’da oyunu kullanan Özersay basına kısa bir açıklama yaptı.



“Bugün çok güzel bir gün. Bugün halk konuşacak. Köklü bir değişim için tarihi bir gün olacak” diyen Özersay, halka güvendiğini söyledi.

(TAK)

SAAT 08.00:

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI…

50 millet vekili belirlenmesi için bugün yapılacak olan seçime start verildi. Vatandaş, sabahın erken saatlerinde sandığa gitmeye başladı. Sabah 08.00'den akşam üzeri 18.00 saatine dek sürecek oy verme işlemi için hareketlilik başladı. Kayıtlı olduğu sandığa kimlik ibrazı yaptıktan sonra oyunu kullanacak olan vatandaşlar, son bir kez sandık görevlilerinden bilgi alıyor. Oy kullanılacak okullarda, bahçe sıkı güvenlik önlemleri alınırken, okul avlularına belirli aralıklarla vatandaşı bilgilenrici notların da asıldığı gözlemlendi...

FOTOĞRAFLAR: Fehime ALASYA / TAK

YENİDÜZEN gün boyu takipte...

190 BİN 551 SEÇMEN… 719 SANDIK…

Seçimde, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 4 ve Lefke’den de 2 milletvekili belirlemek üzere 190 bin 551 seçmen 719 sandıkta oy kullanabilecek.

Her sandıkta bir sandık kurulu başkanı iki de üyesi olmak üzere üçer kişi çalışacak. Sandıklarda ayrıca polisler ve siyasi parti gözlemcileri de bulunacak.

Radyo ve televizyonlarda 19.00 ile 21.00 saatleri arasında seçimle ilgili olarak sadece YSK tarafından verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek. Saat 21.00’den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak.

Oy verme işlemi nasıl olacak?

Seçmenler mühür, mühür +tercih veya karma olmak üzere 3 farklı yöntemle oy kullanabilecek.

1.MÜHÜR

Seçmen, herhangi bir siyasal partiye mühür vurarak oy vermek istemesi halinde, Sandık Kurulu tarafından kendisine verilecek EVET mühürüyle oy pusulası üzerinde partinin ambleminin ve isminin altında yer alan kare içerisine EVET mühürünü 1 defa basacak.

2.MÜHÜR VE TERCİH

Seçmen oyunu bir partiye mühür basarak kullandıktan sonra, mühür bastığı partinin adayları arasında tercih yapmayı arzu etmesi halinde, her ilçedeki aday sayısının yarısına, isim ve soy isimlerinin karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle tercih kullanabilecek.

Her ilçedeki adaylar için tercih kullanılması şart değil. Seçmen istediği ilçe veya ilçeler için tercih kullanabilir. Tercih kullanmak istediği takdirde, Lefkoşa’da 8, Gazimağusa’da 6, Girne’de 5, Güzelyurt’ta 2, İskele’de 2, Lefke’de 1 tercih kullanması gerekiyor. İlçelerde çıkacak milletvekili sayısından az aday gösteren siyasal partide, tercih sayısı, partinin her ilçede gösterdiği aday sayısının yarısı kadar olacak.

3.KARMA

Seçmen oyunu karışık vermek isterse, oy vereceği ilçelerdeki adayların isim ve soy isimleri karşısındaki kareye işaret koymak suretiyle oyunu karma olarak kullanabilecek. Karma oyda EVET mühürü kesinlikle kullanılmayacak.

Karma oyun kullanıldığı her ilçede, oyların en az 2 siyasal parti adayları arasında veya en az 1 siyasal partinin adayları ile bağımsız adaylar arasında kullanılması zorunlu.

Karma oy kullanacak seçmenin; Lefkoşa’da en az 8, en fazla 16; Gazimağusa’da en az 6, en fazla 13; Girne’de en az 5, en fazla 10; Güzelyurt’ta en az 2, en fazla 4; İskele’de en az 2, en fazla 5, Lefke’de en az 1, en fazla 2 adaya oy kullanması gerekiyor.

Karma oyu tercih eden seçmenlerin, her ilçede karma oy kullanması zorunda değil ancak KKTC genelinde en az 24, en fazla 50 aday için oy kullanması şart