YSK Başkanı Şefik: 283 oyla Anayasa Değişikliği reddedildi

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, gayrı resim sonuçlara göre Anayasa Değişikliği Referandumu’na yüzde 50.13 ‘hayır’, yüzde 49.87 ‘evet’ oyu kullanıldığını, 283 fark ile değişikliğin reddedildiğini açıkladı.

Şefik, “Buradan yanlış bilgi dağıtılanlara da teşekkür ediyorum. Halkın da doğru bilgi yerine yanlış bilgi peşinden gitmesinden dolayı üzgünüm” dedi.

Şefik’in açıklaması şöyle: İkinci tur seçimimiz gelecek hafta yapılacaktır. Geçmiş senelere göre seçime katılım oranı daha düşüktür. Sonucun topluma hayırlı olmasını dilerim. Gelecek hafta sakin bir seçim geçirilmesini dilerim. Referandum ilgili gayri resmi bilgiye göre; yüzde 50.13 hayır, yüzde 49.87 evet oyu kullanıldı. 283 fark ile ‘hayır’ ile neticelendim. Yanlış bilgi dağıtılanlara da teşekkür ediyorum. Halkın da doğru bilgi yerine yanlış bilgi peşinden gitmesinden dolayı üzgünüm.

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