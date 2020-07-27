‘YouTube’a bildirdik, bekliyoruz’

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın şikayeti üzerine Bilişim Yasası’na göre YouTube’ta bir videonun erişiminin engellenmesi için alınan mahkeme kararı uygulanamıyor.

İlk kez Bilişim Suçları Yasası'na göre alınan “erişim engeli” kararı pratikte başka engellerle karşılaştı.

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, kararın YouTube merkezine bildirildiğini ve beklemede olduklarını söyledi.



“You Tube’un genel merkezine İngilizce olarak mahkeme kararı bildirildi” diyen Bürüncük, şu açıklamayı yaptı:

“Bugün bu yazışma yapıldı. Bu bildirime standart bir geri dönüş oldu, inceleneceği ve uygun görülmesi halinde kaldırılacağını bize bildirdiler. Tümüyle You Tube’un kendi değerlendirmesine kalmış bir durumdur. Hangi yasayla kurulu olduğumuzu, karar numarasını, KKTC mahkemelerinin kararını bildirdik.”

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, bunun özel bir durum ve erişim engeli yönünde “en zoru” olduğunu belirtti, “Böylesi bir paylaşımı normal bir yöntemle engellemek mümkün değildir. Bunlar güvenlikli web sayfalarıdır, özel ve kapalı sayfalıdır” dedi.

“Facebook ve Twitter de bu türden sayfalar mı” sorumuz üzerine Bürüncük, “Bunu kontrol etmek gerekiyor ancak sanırım öyle olabilir” dedi.

Bilişim Yasası’nın genel olarak 18 aylık bir hazırlık süreci ön gördüğünü anlatan Kadri Bürüncük, “Şunu da söylemek gerekiyor ki, böyle bir sayfa, bir başka ülkede de engellenemiyor” şeklinde konuştu.

İngiltere'den KKTC'ye gelmek isteyen ve çifte PCR uygulamasından dolayı adaya giriş yapamayan Cenk Hoca isimli kişi, YouTube kanalından video yayınlayarak yaşadıklarını anlatmış, küfür içeren söz ve hareketleri ile de dikkat çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu da Cumhurbaşkanlığı’nın Bilişim Suçları Yasası kapsamındaki iki konuda, yasanın gereği için Polis Genel Müdürlüğü ile Başsavcılığa gerekli bildirimleri yaptığını açıklamıştı.

Barış Burcu polise ve savcılığa yapılan şikayet konularının içeriği ile ilgili bilgi de vererek “Her iki konunun da düşünce ve ifade özgürlüğü ile uzaktan yakından bir ilgisi olmadığı son derece açıktır” demişti.