K-Pet Süper Lig ekiplerinden Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Yönetim Kurulu, 2018-2019 Futbol Sezonu için yaptığı çalışmalar içerisinde bir süre önce anlaştığı Türkkan Delideniz’in Cihangir’e gitmesi ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada yorumun spor kamuoyuna bırakıldığı belirtildi. Açıklamada Türkkan’ın camialarına uygun olmadığını görmenin camiaları adına iyi olduğu belirtilirken, “Aslında bir şey kaybetmedik, tam aksine kazandık” denildi.

G.Gücü yönetimi: “Yorumu spor kamuoyuna bırakıyoruz”

Kulüp basını tarafından servis edilen haberde Türkkan Delideniz’in Gençlik Gücü’ne gelmeyi düşünürken, “Takıma abilik yapacağım. Karakterli futbolcular olduğu için GG’ye geliyorum. GG’yi temiz kulüp olduğu için tercih ettim. GG’de ödemeler düzenli, kafam rahat olacak. Ben Bağcıl’da bile oynadım, ulaşım sorunum olmaz, antrenman aksatmam” dediğini belirten Gençlik Gücü yöneticileri, “Bunları söyleyen birinin imza atacağı günün bir gün öncesinde başka kulübe gitmesinin yorumunu spor kamuoyuna bırakıyorum” ifadelerine yer verildi.

Kulüp basını tarafından yapılan açıklamada suçlunun varsa bunun sadece Türkkan olmadığı belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı: “Türkkan bize Toygar Davulcu’nun kendisini taciz ettiğini söylemiş, telefon aramalarını göstermişti. Toygar Davulcu bunu inkar ederek yalan söyledi. Cihangir’e gideceğini öğrendiğimiz gün Cihangir Kulüp Başkanı Aytaç Karavezirler telefonumuza bakmadı.”

“Problem çözülene kadar izin verdik”

Kulüp basını tarafından yapılan açıklamada Türkkan’ın peşinatının bir bölümünü önceden aldığını, 22 Temmuz Pazar günü yönetimi arayarak karısının hamile olduğunu, bu nedenle bu sezon futbol oynamayacağını, eğer oynayacaksa 2’nci Lig’de bir takımda oynayacağını söylediği ileri sürüldü. Yöneticiler eşi ile ilgili problemleri aşana kadar Türkkan’a izin verdiklerini belirttiler.

“Kınıyoruz”

Kulüp basını tarafından yapılan açıklamada mevcut Cihangir yönetiminin ve teknik adamının değişmediği sürece Cihangir ile hiçbir ilişkilerinin olmayacağını vurgulayan Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü yöneticileri, Türkkan Delideniz’i ve Toygar Davulcu’yu kınadıkları belirtildi.