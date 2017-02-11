KKTC Hükümeti ve Başbakan Hüseyin Özgürgün’e sosyal medyada ‘hakaret’ ettikleri gerekçesiyle bazı yurttaşlar polis tarafından sorgulanırken, cep telefonlarına da el konuldu. 2016 Aralık ayı içerisinde bir gazetenin internet sitesinde Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ‘saat uygulaması’ ile ilgili açıklamasının yer aldığı haberin altına, ‘hakaret’ içerikli yorum yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

‘Başbakan(lık)’ tarafından polise yapılan şikayet üzerine harekete geçilerek, söz konusu haberin altına yorum yapan isimler tespit edilerek, ifadeleri alındı.

İfadesi alınan M.B: “Telefonumu incelemeye aldılar”

Polise çağrılarak sorgulanan ve telefonuna el konulan, isminin baş harfleri M.B olan yurttaş YENİDÜZEN’e konuştu: “Telefonu aldım, polis bana Başbakan Hüseyin Özgürgün’e hakaret ettiğimi, bu nedenle de ifademe başvuracaklarını söyledi. Öğle arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gittim. İfade vereceğimi düşünerek avukatımı da aramadım. Bana bir kağıt verdiler, suçlamaları kabul edip etmediğimi yazıp imzalamamı istediler. Ben de suçlamaları kabul etmediğimi yazıp imzaladım. Sonrasında telefonumu incelemeye aldılar, vermediler. Zaten ne yazdığımı da hatırlamıyorum…”

2016 Aralık ayı içerisinde bir gazetenin internet sitesinde Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ‘saat uygulaması’ ile ilgili açıklamasının yer aldığı haberin altına, ‘hakaret’ içerikli yorum yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Fişlendiler

2016 Kasım ayında dağ yolunda meydana gelen ölümlü kazanın ardından ‘saat uygulaması’ çok tartışılmış ve eylemlere neden olmuştu. 7 Aralık 2016 tarihinde bir gazetenin internet sitesinde Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün ‘saat uygulaması’ ile ilgili açıklamasının yer aldığı haberin altına, bazı vatandaşların yorum yapması ardından Hükümet yetkilileri devreye girdi. Haberin altında Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst aleyhine yorum yapan kişiler fişlenmeye başlandı.

Başbakan(lık)’ tarafından polise yapılan şikayet üzerine harekete geçilerek, söz konusu haberin altına yorum yapan isimler tespit edilerek, ifadeleri alındı.

Özgürgün şikayetçi oldu, Dürüst yolda!

Yorumların ‘hakaret’ içerdiği gerekçesiyle bazı kişiler dün Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne çağrılarak ifadesi alınırken kimileri de Güney Kıbrıs’a geçmeye çalışırken polis tarafından sorgulandı ve cep telefonlarına el konuldu.

Kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün polise şikayette bulunduğu ve polis tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün de yorumlardan dolayı şikayetçi olmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.

İfadesi alınan M.B YENİDÜZEN’e konuştu:

“Telefonumu incelemeye aldılar, vermediler”

Bir gazetenin internet sitesinde yer alan ‘saat uygulaması’ haberinin altında Başbakan Hüseyin Özgürgün’e hareket ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde ifadesi alınan M.B, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polise çağrılarak sorgulanan ve telefonuna el konulan, isminin baş harfleri M.B olan yurttaş YENİDÜZEN’e konuştu: “Telefonu aldım, polis bana Başbakan Hüseyin Özgürgün’e hakaret ettiğimi, bu nedenle de ifademe başvuracaklarını söyledi. Öğle arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gittim. İfade vereceğimi düşünerek avukatımı da aramadım. Bana bir kağıt verdiler, suçlamaları kabul edip etmediğimi yazıp imzalamamı istediler. Ben de suçlamaları kabul etmediğimi yazıp imzaladım. Sonrasında telefonumu incelemeye aldılar, vermediler. Zaten ne yazdığımı da hatırlamıyorum…”

Yaşananları YENİDÜZEN’e anlatan M.B, şöyle konuştu: “Önceki sabah ustamın telefonundan aranarak, polise çağrıldım. Bir polis arkadaşı ustamı arayarak benim kendisinin yanında çalışıp çalışmadığını sordu. Telefonu aldım, polis bana Başbakan Hüseyin Özgürgün’e hareket ettiğimi, bu nedenle de ifademe başvuracaklarını söyledi. Öğle arasında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne gittim. İfade vereceğimi düşünerek avukatımı da aramadım. Bana bir kağıt verdiler, suçlamaları kabul edip etmediğimi yazıp imzalamamı istediler. Ben de suçlamaları kabul etmediğimi yazıp imzaladım. Sonrasında telefonumu incelemeye aldılar, vermediler. Zaten ne yazdığımı da hatırlamıyorum. Aralık ayında yazmışım. Orada öğrendim ki, internet sitesinin altına yorum yapan herkes polise çağrılacak. Yalnızca Hüseyin Özgürgün değil, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de yorum yapanlardan şikayetçi olacakmış.”