Yorucu bir gündü yine!..

Sosyal medyadan bütün sorunları çözer gibiyiz!

Elektriği de, suyu da, akaryakıt zammını da, döviz kurunu da, eğitimi de, sağlığı da…

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Aslında çözmüyoruz da aklımıza geleni parmaklarımızın ucuna aktarıyoruz çoğu zaman…

En akıllı bizmişiz gibi davranıyoruz…

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Öyle eleştiriler yapıyoruz ki birileri suya giderken biz çoktan testileri doldurmuş dönüyormuşuz gibi…

Çok şey biliyormuşuz da bize sormuyorlar, akıl danışmıyorlarmış gibi…

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Sayısız kitap okumuş, çeşitli analizler yapmış, yüzlerce makale yazmış, planlar, projeler hazırlamış, farklı konularda öneriler yapmış, hayatlar kurtarmış ama şimdi birileri bizi takmıyormuş gibi…

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Asıyor, kesiyor, yargısız da infaz yapıyoruz çoğu zaman… Birinin yorumuna yüzlerce yorum döşüyoruz arka arkaya… Şöyle yapmalı, böyle etmeli, toplum dışına itilmeli, aramıza sokmamalı… Ama konu neydi, çok da farkında değilizdir ara sıra… Birileri kızıyor ya, ben de eksik kalmayım telaşındayız…

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Like’lıyoruz en kolayından… Bazen farklı olsun diye de diğer emojilerden arayışa geçiyoruz… Kızıyoruz bazen; “Bu emojiler yetersiz… Şu da olmalı, bu da” diye… Duygularımızı, hissettiklerimizi tam da ortaya koyacak emojiler yetersiz kalıyor sıkıntısındayız…

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Kolay geliyor sosyal medyadan konuşmak… Konuşmak da değil, parmaklamak!.. Yüz yüze bakmıyor, birbirimizi görmüyor, sıcaklık-soğukluk hissetmiyor, çoğu zaman da bozuk bir Türkçeyle yazıyor, like’lıyor, haklı-haksız eleştiriyor, sövüyor, boşalıyoruz…

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Doğru mu yanlış mı, haklı mı haksız mı, gerçek mi değil mi, yaptı mı yapmadı mı, oldu mu olmadı mı çok da önemli değil… Bilgisayarın başında oturuyorken, elimde akıllı telefonum varken, işte veya evde veya orada burada canım sıkılmışken yazayım döşeyim ben de… Değişiklik olur!, hem de havam!!!

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Akaryakıta zam, kızgın emojimi parmaklayım, trafik kazası olmuş, üzgün emojimi koyayım, birileri bir yerlerden copy paste yapmış, like yapayım, biri açan gülünü çekmiş, muhteşem’leyim hemen…

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Off… Yorucu geçti yine… O kadar iş yaptım ki bugün… Ağladım, kızdım, beğendim, güldüm, şaştım, sövdüm, saydım… Bol bol da eleştirdim… Ama ne eleştiri!.. Benden eleştirmesi, onlardan çözümü… Ohh, rahatladım, uykum da geldi zaten… Yatayım da bakalım yarına ne işler var!