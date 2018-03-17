Yorgoz'da Lale Festivali yapılıyor

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen ve iki gün sürecek olan Tepebaşı (Yorgoz) Lale Festivali, bugün sabah kortej yürüyüşü ve konuşmaların yapılamasıyla birlikte resmen başladı.

Lapta Belediyesi ve Tepebaşı Kültür, Sanat ve Doğayı Koruma Derneği işbirliğinde düzenlenen ve bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen etkinlik, köy meydanında yapılıyor.

Fotoğraflar: Fehime ALASYA