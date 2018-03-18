Ödül Aşık ÜLKER

CTP Gençlik Örgütü Başkanı Bertu Dedeler ve Genel Sekreteri Melis Yaba, gençleri gelecekleriyle ilgili inisiyatif almaya çağırdı.

Gençlerin politikaya daha fazla ilgi göstermesini arzuladığını dile getiren Melis Yaba, “Biliyoruz ve görüyoruz ki, eğer siz yönetmeye talip olmaz ve harekete geçmezseniz, birileri gelir sizi iradeniz dışında yönetir, dokularınızla oynar ve istemediğiniz ülke şartlarında sizi yaşamak zorunda bırakır” diye konuştu.

Bertu Dedeler de, gençlerin sadece siyasi partilerde karar alma mekanizmalarında yer almasının değil, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinde de görev almasının önemine dikkat çekti. Dedeler, “Gençler, eğer bu memleketi memleket olarak görüyorlarsa ve daha ileri gitmesini istiyorlarsa, siyasi partilerde olmasalar bile, sivil toplum örgütlerinde olmak zorundadırlar” dedi.

CTP Gençlik Örgütü’nün CTP içinde karar alma mekanizmalarında etkin olduğunu da kaydeden Gençlik Örgütü’nün yeni başkanı ve yeni genel sekreteri, gençlerin en büyük sorunlarının işsizlik ve uyuşturucu olduğunu belirtti. Gençlerin sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapacaklarını da anlatan Melis Yaba ve Bertu Dedeler, erkekler için askerliğin de bir sorun olduğunu ve vicdani red konusunda hükümetin yapacağı çalışmalara ciddi destek vereceklerini ifade etti.

“Gençlik örgütü kararlarda etkin”

Soru: Parti içinde gençlik örgütünün önemi, yeri ve etkisi nedir?

Dedeler: Gençlik örgütümüz 1995-1996 yıllarında komite olarak başladı, sonrasında kol oldu ve daha sonra örgüt formatına dönüştü. Gençlik örgütümüz partinin üst yönetimini baz alarak kendi örgütlenme şemasını oluşturdu, ilçeleri, MYK’sı ve Gençlik Meclisi var. Eskiden sadece Genel Başkan ve Genel Sekreter, Parti Meclisi’ne doğal üye olarak giderdi, Mayıs 2016’da yapılan tüzük kurultayında Gençlik Örgütü Genel Başkan’ı parti MYK’sının doğal üyesi oldu. Dolayısıyla Gençlik Örgütü’nün rolü yükseldi.Bunun yanı sıra Gençlik Örgütü, tüzük kurultayında iki oy hakkı olan, iki oy hakkı olmayan 4 Parti Meclisi üyeliği daha aldı. Parti ile Gençlik Örgütü arasındaki koordinasyonun en üst noktası oldu. Politika ve şematik anlamda eşit düzeyde oldu. Gençlik örgütü olarak çeşitli komitelere de destek veriyoruz. Gençlik örgütünün kararlarda etkin olduğunu söyleyebiliriz.

Gençlik örgütümüz 1995-1996 yıllarında komite olarak başladı, sonrasında kol oldu ve daha sonra örgüt formatına dönüştü. Gençlik örgütümüz partinin üst yönetimini baz alarak kendi örgütlenme şemasını oluşturdu, ilçeleri, MYK’sı ve Gençlik Meclisi var. Eskiden sadece Genel Başkan ve Genel Sekreter, Parti Meclisi’ne doğal üye olarak giderdi, Mayıs 2016’da yapılan tüzük kurultayında Gençlik Örgütü Genel Başkan’ı parti MYK’sının doğal üyesi oldu. Dolayısıyla Gençlik Örgütü’nün rolü yükseldi.Bunun yanı sıra Gençlik Örgütü, tüzük kurultayında iki oy hakkı olan, iki oy hakkı olmayan 4 Parti Meclisi üyeliği daha aldı. Parti ile Gençlik Örgütü arasındaki koordinasyonun en üst noktası oldu. Politika ve şematik anlamda eşit düzeyde oldu. Gençlik örgütü olarak çeşitli komitelere de destek veriyoruz. Gençlik örgütünün kararlarda etkin olduğunu söyleyebiliriz. Yaba: Gençler parti içerisinde her zaman aktifti ve gelişim içerisinde de ilerlemeye devam etti. Özellikle son yapılan değişikliklerle partinin mekanizmalarında, karar alma organlarında yer aldığımız için gençler çıtayı ciddi şekilde yükseltti. Karar mekanizmalarında bulunmamız artık söz sahibi olduğumuz anlamına da geliyor ve aynı zamanda ciddiye alınan bir örgüt yapısı şeklini almış bulunmakta. Eskiden parti içerisinde yan bir destekken bugün atılan her adımda, alınan her kararda gençlik örgütünün de payı bulunmakta.

Melis Yaba: “Biliyoruz ve görüyoruz ki, eğer siz yönetmeye talip olmaz ve harekete geçmezseniz, birileri gelir sizi iradeniz dışında yönetir, dokularınızla oynar ve istemediğiniz ülke şartlarında sizi yaşamak zorunda bırakır”

“Hem partide, hem de ülkede fark yaratacak, aktif bir gençlik örgütü”

Soru: Yeni seçilen bir yönetim olarak planlarınız nelerdir?

Yaba: Öncelikle önümüzde bir yerel seçim var, seçilecek adaylar arasında, belediye meclis üyelikleri konusunda aktif olarak çalışma niyetindeyiz. Yerel yönetimler CTP’nin en güçlü olduğu alanlardan bir tanesidir. Partimiz geçtiğimiz dönem bir değişim süreci yaşadı, gençleşme noktasında ciddi adımlar attı. Bu gençleşmenin de oralarda yaşanması için elimizden geleni yapacağız. Bu dönem hem partiyi, hem de ülkeyi fark yaratacak, aktif bir gençlik örgütü bekliyor.

Öncelikle önümüzde bir yerel seçim var, seçilecek adaylar arasında, belediye meclis üyelikleri konusunda aktif olarak çalışma niyetindeyiz. Yerel yönetimler CTP’nin en güçlü olduğu alanlardan bir tanesidir. Partimiz geçtiğimiz dönem bir değişim süreci yaşadı, gençleşme noktasında ciddi adımlar attı. Bu gençleşmenin de oralarda yaşanması için elimizden geleni yapacağız. Bu dönem hem partiyi, hem de ülkeyi fark yaratacak, aktif bir gençlik örgütü bekliyor. Dedeler: Hem karar alma mekanizmalarında bulunmamız, hem aktif politikaları yukarıya taşımamız, hem de adaylıklar noktasında da vizyonumuzu yansıtacak arkadaşlarımızı oralara enjekte etme düşüncemiz var. Bu konjonktürde bunu yapmakla mükellefiz. 20-22 yıllık bir örgütün başındayız, dolayısıyla rolümüz ve yapacaklarımız kısıtlı değildir. Yakın bir zamanda Başbakanımız Tufan Erhürman’la da konuşup, düşüncelerimizle hükümetin düşünceleri arasında köprü kurup, birlikte nasıl hareket edebileceğimizi konuşacağız.

Bertu Dedeler: “Gençler karar alma mekanizmalarında yer almalı ama sadece siyasette değil. Bu işin sadece devlet kısmı yoktur, paydaşlar sivil toplum örgütleri ve sendikalardır”

“Gençlerde inanma isteği var”

Soru: Gençlerin siyasete ilgisini nasıl buluyorsunuz?

Yaba: Siyasetle ilgilenmeyen ya da ilgilenmek isteyemeyen insan dahi bu ülkede hangi alana dokunursa dokunsun politika bir şekilde karşısına çıkıyor. Gençlik döneminde eğitimle başlayıp, sağlık ve sonrasında ekonomik olarak birşeylerden etkilendiğinizi hissetmeye başlayınca tüm bu sistemin ana mekanizmasının aslında siyaset olduğunu görüyorsunuz zaten. İnsan onuruna yaraşır bir hayat yaşamak istiyorsak, bir ülkede olması gereken herşeyi ancak doğru politikalar yaparak sağlayabiliriz. Burası küçük bir ülke olması ve teknolojinin verdiği iletişim araçlarının sürekli elimizin altında olması nedeniyle güncel siyasetten uzak kalmak pek mümkün olmuyor. Hiç siyasetten anlamasanız dahi sosyal medya üzerinden arkadaş listenizden birileri mutlaka gün içerisinde bir konu hakkında yorum yapıyor siz de dolaylı olarak o konudan haberdar oluyorsunuz. Her ne kadar apolitikleşme oranı artsa da bir yandan gençlerde inanma isteği de görüyorum, hayatımızı etkileyen güncel gelişmelerle ve karşımıza çıkan bir takım sorunlarla bir siyasi görüş belirleniyor ister istemez. Gençlik örgütümüzde de bir değişim olduğunu görüyoruz, yeni kişiler katılıyor aramıza. Bunun bütün partiler için geçerli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle UBP’nin iktidar olduğu dönemlerde ya da seçim arifelerinde iş, aş gibi vaatlerle insanlar partilere çekilmeye çalışılıyor. Bizim partimizde bu tür vaatler olmadan insanlar bize katılıyor.

Siyasetle ilgilenmeyen ya da ilgilenmek isteyemeyen insan dahi bu ülkede hangi alana dokunursa dokunsun politika bir şekilde karşısına çıkıyor. Gençlik döneminde eğitimle başlayıp, sağlık ve sonrasında ekonomik olarak birşeylerden etkilendiğinizi hissetmeye başlayınca tüm bu sistemin ana mekanizmasının aslında siyaset olduğunu görüyorsunuz zaten. İnsan onuruna yaraşır bir hayat yaşamak istiyorsak, bir ülkede olması gereken herşeyi ancak doğru politikalar yaparak sağlayabiliriz. Burası küçük bir ülke olması ve teknolojinin verdiği iletişim araçlarının sürekli elimizin altında olması nedeniyle güncel siyasetten uzak kalmak pek mümkün olmuyor. Hiç siyasetten anlamasanız dahi sosyal medya üzerinden arkadaş listenizden birileri mutlaka gün içerisinde bir konu hakkında yorum yapıyor siz de dolaylı olarak o konudan haberdar oluyorsunuz. Her ne kadar apolitikleşme oranı artsa da bir yandan gençlerde inanma isteği de görüyorum, hayatımızı etkileyen güncel gelişmelerle ve karşımıza çıkan bir takım sorunlarla bir siyasi görüş belirleniyor ister istemez. Gençlik örgütümüzde de bir değişim olduğunu görüyoruz, yeni kişiler katılıyor aramıza. Bunun bütün partiler için geçerli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Özellikle UBP’nin iktidar olduğu dönemlerde ya da seçim arifelerinde iş, aş gibi vaatlerle insanlar partilere çekilmeye çalışılıyor. Bizim partimizde bu tür vaatler olmadan insanlar bize katılıyor. Dedeler: Gençlik örgütleri sorunlar üstüne gençlerin örgütlendiği, doğru tartışma ortamlarıdır. Mevcut hükümet siyasete olan güven erozyonunu tadil etme noktasında adımlar atıyor. Sayın Başbakanın her hafta yaptığı açıklamalar bunun göstergesidir. Eğer genç arkadaşlarımız bunları takip ederse, ülkedeki sorunların kimlerden kaynaklandığını ve çözüm noktasında atılan adımları görecektir. Gençlerin, ülkeye olan güvenleri devam edecekse, bu noktada hükümete tam destek vermesi gerekir çünkü yolsuzlukların üstüne gitme kararlılığı vardır.

Gençliğin en büyük sorunları: İşsizlik, uyuşturucu, askerlik...

Soru: Sizce gençliğin en büyük sorunu nedir?

Yaba: İşsizlik olduğunu düşünüyorum. İşsizlik açısından Gençlik Örgütü olarak bir iş alanı yaratma gücümüz olmayabilir ancak hükümete bu alanların yaratılması konusunda baskı unsuru olabiliriz, gençlerin sorunlarını gündemde tutarak ivediliğine göre çözüm yaratılması için direkt iletişimi sağlayabiliriz.

İşsizlik olduğunu düşünüyorum. İşsizlik açısından Gençlik Örgütü olarak bir iş alanı yaratma gücümüz olmayabilir ancak hükümete bu alanların yaratılması konusunda baskı unsuru olabiliriz, gençlerin sorunlarını gündemde tutarak ivediliğine göre çözüm yaratılması için direkt iletişimi sağlayabiliriz. Dedeler: Ve uyuşturucu, erkekler için askerlik sorunu... Sn. Başbakan trafikte alkol testiyle uyuşturucu testinin de yapılacağını açıkladı. UBP döneminde uyuşturucudan dolayı hapse giren gençlerin hiçbir şekilde rehabilite edilmediğini öğrendik. Bunu duyunca ürktüm çünkü uyuşturucudan hapse giren 15 genç kaybedilme noktasındadır. Öncelikle satıcı ile kullanıcı arasında bir fark olması lazım. Günün sonunda basit suçlardan hapse girenlerin de rehabilitasyonu önemlidir. O insanları ötekileştirmek yerine tekrardan topluma kazandırmalıyız. Başbakanlık bünyesindeki Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na güvenimiz tamdır ve onlarla da diyaloğa geçip, katkı koyma isteğimizi ortaya koyacağız. Gençlik Örgütü’nün rolü ilgili paydaşlarla birlikte toplum geneline yönelik adımlar atmaktır.

Ve uyuşturucu, erkekler için askerlik sorunu... Sn. Başbakan trafikte alkol testiyle uyuşturucu testinin de yapılacağını açıkladı. UBP döneminde uyuşturucudan dolayı hapse giren gençlerin hiçbir şekilde rehabilite edilmediğini öğrendik. Bunu duyunca ürktüm çünkü uyuşturucudan hapse giren 15 genç kaybedilme noktasındadır. Öncelikle satıcı ile kullanıcı arasında bir fark olması lazım. Günün sonunda basit suçlardan hapse girenlerin de rehabilitasyonu önemlidir. O insanları ötekileştirmek yerine tekrardan topluma kazandırmalıyız. Başbakanlık bünyesindeki Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na güvenimiz tamdır ve onlarla da diyaloğa geçip, katkı koyma isteğimizi ortaya koyacağız. Gençlik Örgütü’nün rolü ilgili paydaşlarla birlikte toplum geneline yönelik adımlar atmaktır. Yaba: Toplumumuz da hapse giren insanları kucaklamıyor maalesef. Uyuşturucudan birkaç gramla yakalanan gençler basında deşifre ediliyor ve zaten cezaevinden çıktıktan sonra hayata tutunma, suçlardan kendini koruma ve en önemlisi rehabilite olma isteği kalmıyor. Rehabilitasyon noktasında da ciddi eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu da ivedilikle çözülmesi gereken sorunlardan biri.

Toplumumuz da hapse giren insanları kucaklamıyor maalesef. Uyuşturucudan birkaç gramla yakalanan gençler basında deşifre ediliyor ve zaten cezaevinden çıktıktan sonra hayata tutunma, suçlardan kendini koruma ve en önemlisi rehabilite olma isteği kalmıyor. Rehabilitasyon noktasında da ciddi eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu da ivedilikle çözülmesi gereken sorunlardan biri. Dedeler: İşsizlikle ilgili, erkekler için askerlik sıkıntısı var. Şu anda hükümetteki 4 partinin ortak anlayışı vicdani red konusunda çalışma yapmaktır. Bu konuda ciddi destek vereceğiz. Geçtiğimiz CTP hükümeti döneminde teknik eleman ihtiyacından dolayı teknik liselerde okuyan erkek öğrenciler 15 yerine 12 ay er olarak askerlik yapma değişikliğinde de bizim örgütümüz ciddi bir rol aldı. Tabi ki yeterli olmadı ama önemli bir adım oldu. Askere gitmemek için de gençler üniversite süresini uzatıyor. Ülkemizde pek çok üniversitede, bazı bölümlere ihtiyaç fazlası olduğundan dolayı da öğrenci kabulu devam ediyor, mezun olduktan sonra da işsizler ordusu ortaya çıkıyor. Gençler okudukları bölümlerle ilgisi olmayan alanlarda çalışıyor, çalıştıkları alanlarla ilgili eğitim alanlar bu sefer işsiz kalıyor. Herkes kendi alanında çalışmalı.İşsizliğin bir diğer boyutu da spor kulüplerindeki sporcuların UBP döneminde işe alınmalarıdır. Devletimiz bu sporcuların statüsünü yükseltmeli, sporcu olarak maddi açıdan tatmin edilmeli, sadece spora odaklanmalı. Bu zinciri koparmanın yolu üniversiteye gidecek gençleri doğru bölümlere yönlendirmek ve üniversiteye gitmeyenlere de ihtiyaca göre yönlendirme yapmak gerekir. Teknolojinin de daha yaygın kullanılması da gerekir ve bugüne kadar CTP hükümetlerinde bu konularda adımlar atılmış ancak hükümet değişiklikleriyle yarım kalmıştır. Mevcut hükümetin de bu açıdan atacağı önemli adımlara destek olacağız.

“Kadın dokunuşu, kadın perspektifi çok önemli”

Soru: Kadının rolünü de konuşmak isterim, parti içinde, mecliste ve toplumda kadının yerini nasıl görüyorsunuz? Cinsiyet kotasına bakışınız nedir?

Yaba : Kadınlar eskiye göre siyasette daha etkin, partimizin içinde de kadınların önemli bir rolü var. Geçmiş dönemde Meclis’te 4 kadın milletvekili varken, bugün bu sayı 9 oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında tabii ki kadınların daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Kotalar sadece geçici tedbirlerdir. Toplumdaki dönüşüm ancak kadına biçilen rollerin doğru politikalarla değiştirilmesiyle gerçekleşeciktir. Evet kadın annedir ve bunun getirdiği ciddi sorumluluklar vardır ancak kadınlar da erkekler gibi her alanda üstlendiği her görevi layıkıyla yapabilecek kabiliyettedir. Ülkemizde de her alanda çok yetenekli ve kendini geliştirmiş kadınlar olduğunu görüyoruz, bunlar bizi cesaretlendirmeli ve talepkar pozisyona getirmeli.

: Kadınlar eskiye göre siyasette daha etkin, partimizin içinde de kadınların önemli bir rolü var. Geçmiş dönemde Meclis’te 4 kadın milletvekili varken, bugün bu sayı 9 oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği anlamında tabii ki kadınların daha aktif olması gerektiğini düşünüyorum. Kotalar sadece geçici tedbirlerdir. Toplumdaki dönüşüm ancak kadına biçilen rollerin doğru politikalarla değiştirilmesiyle gerçekleşeciktir. Evet kadın annedir ve bunun getirdiği ciddi sorumluluklar vardır ancak kadınlar da erkekler gibi her alanda üstlendiği her görevi layıkıyla yapabilecek kabiliyettedir. Ülkemizde de her alanda çok yetenekli ve kendini geliştirmiş kadınlar olduğunu görüyoruz, bunlar bizi cesaretlendirmeli ve talepkar pozisyona getirmeli. Dedeler: Bu konuda erkeklere de görev düşüyor. Bazı konularda üç erkeğin göremediğini, bir kadın görebilir. Bakış açıları farklıdır. Kadın dokunuşu, kadın perspektifi çok önemlidir. Bunun farkına varmalı ve avantajlarını kullanmalıyız. Genel Sekreterimiz Melis gibi genç arkadaşlarımızın görev alması diğer kadın arkadaşlarımıza da cesaret verecektir. Melis gibi donanımlı, siyaseti konuşabilen kadın arkadaşlarımızın da harekete geçmesini diliyorum.

“Kuzey’de çözümsüzlükten en çok etkilenen gençler”

Soru: Kıbrıs sorununun içinde bulunduğu durum da gençleri karamsarlığa itiyor. Şu anda iki lider arasında temas yok. CTP Gençlik Örgütü olarak Güney’deki örgütlerle temaslarınız ne aşamada? İki toplumu birbirine yakınlaştırmak için ne gibi projeler yapmayı planlıyorsunuz?

Yaba : Her ne kadar yaptığımız temaslar gündemi doğrudan etkilemiyor olsa da geçtiğimiz dönem ciddi temaslar kurduk ve şu anda da önümüzde kabarık bir görüşme takvimi söz konusu. Kuzey’de çözümsüzlükten en çok etkilenen tabii ki gençlerdir. Diğer sıkıntılar bir yana spor noktasında da çözümsüzlüğün bedelini ciddi şekilde ödüyoruz.

: Her ne kadar yaptığımız temaslar gündemi doğrudan etkilemiyor olsa da geçtiğimiz dönem ciddi temaslar kurduk ve şu anda da önümüzde kabarık bir görüşme takvimi söz konusu. Kuzey’de çözümsüzlükten en çok etkilenen tabii ki gençlerdir. Diğer sıkıntılar bir yana spor noktasında da çözümsüzlüğün bedelini ciddi şekilde ödüyoruz. Dedeler: Gençlik örgütü bu noktada ciddi adımlar attı ve atmaya devam ediyor. Bizim AKEL’in gençlik örgütü EDON ile temaslarımız hiç durmadan devam ediyor. Geçen yaz Kuzey’de iki toplumlu kamp yaptık, birbirimizi daha yakından tanıdık, çok verimli geçti. Bu ilişkiler emek ister.

Gençlik örgütü bu noktada ciddi adımlar attı ve atmaya devam ediyor. Bizim AKEL’in gençlik örgütü EDON ile temaslarımız hiç durmadan devam ediyor. Geçen yaz Kuzey’de iki toplumlu kamp yaptık, birbirimizi daha yakından tanıdık, çok verimli geçti. Bu ilişkiler emek ister. Yaba: Toplum aslında çözümsüzlükten ve Kıbrıs sorunundan, hayal kırıklıklarından ciddi şekilde yoruldu. İnsanlara hep “bir sabah kalkacaksınız ve barış olacak, bu çözümsüzlük bitecek” hissiyatı verildi. Kıbrıslı Türkler bugüne değin hep kucaklayıcı ve ortak yaşamdan yana oldu, ancak işsiyasete gelince Kıbrıslı Rumlar her zaman masandan kaçmaya hazır tutumda oldu. Güney’de de çözüm isteyen ciddi bir kesim olmasına rağmen çözümsüzlük isteyenler sayısı da azımsanacak noktada değil ne yazık ki. Bakınız orada ELAM meclise girdi. Bizde de ELAM muadili YDP meclise girdi. Bunlar hep çözümsüzlüğün ve ona binaen gelişen yanlış politikaların sonucudur.

“Uluslararası arenada varolmaya devam edeceğiz”

Soru: Dışilişkiler bağlamında çalışmalarınız ne şekilde sürecek?

Dedeler: Yurtdışı temaslarımız çok ciddi noktadadır. Bazen maddi kaynak bulmakta zorlanmamıza rağmen şartları zorlayıp gidiyoruz, partimiz de her zaman arkamızdadır. Gençliklerin aşırı sağla mücadelesi konusunda bir adım atıldı. Uluslararası arenada çeşitli girişimlerimiz sonrasında arkadaşımız Barış Önel, Avrupalı Genç Sosyalistler’in Aşırı Sağla Mücadele Koordinatörü seçildi. Bu göz ardı edilebilecek, küçümsenecek birşey değildir. Bu görevde bir Kıbrıslı Türk’ün ve CTP’li bir Kıbrıslı Türk’ün uluslararası arenada böyle bir görev alması çok önemlidir. Biz oralarda varolmaya devam edeceğiz. Güney’deki gençlerle o arenalarda eşit düzeydeyiz.

Gençlere mesaj...

“Eğer siz yönetmeye talip olmaz ve harekete geçmezseniz, birileri gelir sizi iradeniz dışında yönetir”

Soru: Gençlere ne mesaj vermek istersiniz?

Yaba : Gençlerin politikaya daha fazla ilgi göstermesini istiyorum. Biliyoruz ve görüyoruz ki, eğer siz yönetmeye talip olmaz ve harekete geçmezseniz, birileri gelir sizi iradeniz dışında yönetir, dokularınızla oynar ve istemediğiniz ülke şartlarında sizi yaşamak zorunda bırakır. Söz sahibi olmak, kendi ülkemizde kendi kendimizi yönetebilmek için politikaya daha fazla ilgi ve bu konularda uzmanlaşma istencinin artması gerekir. Biz örgüt olarak gençlerin farkındalığını artırmak, çoğalarak büyümek ve bütün bu sorunların çözümüne katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Siyaset sadece hobi olarak ilgilenilecek bir alan değil, doğrudan hayatımızı etkileyen ciddi bir alandır. Söz sahibi olmak için talepkar olalım ki biz gençler kendi geleceğimiz üzerinde karar noktasında inisiyatifi ele alalım.

: Gençlerin politikaya daha fazla ilgi göstermesini istiyorum. Biliyoruz ve görüyoruz ki, eğer siz yönetmeye talip olmaz ve harekete geçmezseniz, birileri gelir sizi iradeniz dışında yönetir, dokularınızla oynar ve istemediğiniz ülke şartlarında sizi yaşamak zorunda bırakır. Söz sahibi olmak, kendi ülkemizde kendi kendimizi yönetebilmek için politikaya daha fazla ilgi ve bu konularda uzmanlaşma istencinin artması gerekir. Biz örgüt olarak gençlerin farkındalığını artırmak, çoğalarak büyümek ve bütün bu sorunların çözümüne katkı sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Siyaset sadece hobi olarak ilgilenilecek bir alan değil, doğrudan hayatımızı etkileyen ciddi bir alandır. Söz sahibi olmak için talepkar olalım ki biz gençler kendi geleceğimiz üzerinde karar noktasında inisiyatifi ele alalım. Dedeler: Gençler karar alma mekanizmalarında yer almalı ama sadece siyasette değil. Siyasete ilgisi olmayan bilgili, yetenekli arkadaşlar kendi uzmanlıklarıyla ilgili, ilgili sendikalara, ilgili sivil toplum örgütlerine kanalize olsunlar, üretsinler ve üretmeye devam etsinler. Bu işin sadece devlet kısmı yoktur, paydaşlar sivil toplum örgütleri ve sendikalardır. Gençler, eğer bu memleketi memleket olarak görüyorlarsa ve daha ileri gitmesini istiyorlarsa, siyasi partilerde olmasalar bile, sivil toplum örgütlerinde olmak zorundadırlar. Ayrıca CTP Gençlik Örgütü olarak, bu memleketi seven gençler olarak ciddi politikalar üretmeye devam edeceğiz, ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Bize sempati duyan, bu yolu bizimle birlikte yürümek isteyen, aklında bir şeyleri dönüştürmek olan arkadaşlar bizimle temasa geçsin, mücadelemize verecekleri destek bizi daha ileri noktalara taşıyacaktır.

Fotoğraflar: Fehime ALASYA