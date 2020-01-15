‘Yönetim boşluğu’ yurttaşa yaradı
Tüp gaza gelen 4 TL’lik zammı, Koop-Gaz uygulamaya koymadı. YENİDÜZEN’in ulaştığı bilgilere göre Koop-Gaz’da devam etmekte olan yönetim boşluğundan dolayı, zam uygulamaya geçmedi.
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Koop-gaz’da yönetim boşluğu zammın yansımasını engelledi.
Tüp gaza gelen 4 TL’lik zammı, Koop-Gaz uygulamaya koymadı. YENİDÜZEN’in ulaştığı bilgilere göre Koop-Gaz’da devam etmekte olan yönetim boşluğundan dolayı, zam uygulamaya geçmedi.
Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın atadığı idari bir memurun Koop-Gaz’dan genel kurula kadar sorumlu olduğu öğrenilirken, genel kurulun ise UBP içindeki ‘yönetim kurulunda kimler olacak’ çekişmesinden dolayı ertelendiği öğrenildi.
Geçtiğimiz Pazartesi yapılması planlanan Koop-Gaz genel kurulu, UBP içindeki çekişmelerden dolayı Perşembe gününe ertelendi.
Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana ise yönetim boşluğundan dolayı zammı uygulamaya koymadı.
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