Yolun solundan çıktı, selvi ağacına çarptı
Mehmetçik'te yaşayan 38 yaşındaki Ali Dikbaş yönetimindeki GD102 plakalı araçla 18.00 sıralarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıktı ve selvi ağacına çarptı.
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Mehmetçik'te yaşayan 38 yaşındaki Ali Dikbaş yönetimindeki GD102 plakalı araçla 18.00 sıralarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıktı ve selvi ağacına çarptı.
Kaza sonucu ağır yararlanan araç sürücüsü Dikbaş, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
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