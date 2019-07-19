“Yolu özel firma yapıyor”

Lefkoşa Dereboyu’ndaki askeri bölge içerisindeki yol çalışmasının Ümit Özdil tarafından, özel bir müteahhit firmasına yaptırıldığı belirlendi.

YENİDÜZEN’in geçtiğimiz gün ‘Askeri bölgede yol hareketliliği’ haberinin ardından, yıllardır toprak olan ve asfaltlanacağı konuşulan yolda başlayan çalışmanın kısa sürede biteceği ifade edildi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ümit Özdil, söz konusu yolun uzun yıllardır asfaltlanmadığını, bölgede evi bulunan kişilerin de kendi arazileri içerisinden geçerek, ikametgahlarına ulaşabildiklerini aktardı.

Bölgede iki katlı bir bina yaptıracağını aktaran Özdil şöyle konuştu: “Bölgede yaşayan insanlar evlerine bizim arazimizin içerisinden geçerek ulaşabiliyordu. Uzun yıllar asfaltlanmasını bekledik olmadı. Şimdi bir müteahhitle anlaştık, yol yaptıracağız. Uzun yıllar önce bu kişilerin arazimizin içerisinden geçerek, evlerine gitmesine izin verilmişti. Yol asgari bölge içerisinde değil. İnşaat yaptıracağız.”

İddialar neydi?

Hatırlanacağı üzere Lefkoşa Dereboyu'nda askeri bölge içerisinde yol çalışması başladığı, yolun sivil kullanıma açılacağı öne sürülmüştü.

Söz konusu yolun; 3. Piyade Taburu 8. Piyade Bölüğü sorumluluk sahası içerisindeki ‘Köşe Nöbet Yeri’ olarak bilinen yer ile “Dr. Ziyad’ın Evi” olarak bilinen bina arasında olacağı belirtilmişti.

Askeri bölge içerisindeki yol inşası hazırlığı sivil alana yakınlığı ile bilinen bölgede "Yol sivil geçişlere de açılacak mı" sorusunu gündeme taşımıştı.

Yıllardır toprak olan ve asfaltlanacağı konuşulan yolda başlayacak çalışma nedeniyle birlik içerisindeki askeri kulübenin BM alanı içerisine, daha güneyde kalan bir noktaya taşındığı da öne sürülmüştü.

Bu iddia güneydeki basına da yansımıştı.

Politis haber yapmıştı.

Askeri bölge yakınlarında yaşanan gelişmeler, güney basınında da yer almıştı.

Politis, Ledra Palace’da ‘Türk ordusu kazısı’ başlığıyla duyurduğu haberde; Türk askerleriyle Ledra Palace’teki sınırla ilgili tartışmaların sürdüğünü yazmıştı.

Politis’in gözlemine göre: “bir Türk ordusu devriyesi, Ledra Palace arkasındaki yola günde dört kez girerek, BM gözetimindeki ara bölgedeki sınırlarını işaretlemek için yerleştiği varillerin yerini değiştiriyor”

Haberde, askerlerin söz konusu varilleri her hareket ettirdiğinde, Birleşmiş Milletler’in o noktaya giderek düzelttiği ifade edilmişti.

Birleşmiş Milletler’in Türk askerlerle sürekli temasta olduğuna da haberde yer verilmişti.