Yolu karıştırıp kanala uçtular: 2 yaralı

Kıbrıs’tan tatil için Türkiye’ye giden kişilerin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün yolu karıştırması sonucu kanala uçtu. Kazada, biri ciddi olmak üzere 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı’ndan (DHA) Okan Çalışkan’ın haberine göre; Mersin'in Tarsus ilçesinde, peş peşe giden iki otomobil, sürücülerinin yolu karıştırması sonucu kanala uçtu. Kazada, 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Kulak Mahallesi'nde meydana geldi.

Kaza sırasında, kanala uçan aracın peşinden gelen iki otomobilden biri de aynı kanalı uçtu. Diğer sürücü ise son anda durarak kazayı kıl payı atlattı. Kazada, O.T. ve B.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen ekipler tarafından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu bildirildi.