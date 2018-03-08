Yolu geçmeye çalışan yayaya araba çarptı

Ortaköy’de bugün öğle saatlerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 26 yaşındaki Rıdvan Çelebi’ye araç çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çelebi hafif şekilde yaralandı.

Çelebi’nin başından yaralandığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 11.30 sıralarında yaşandı.

Ortaköy'de Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, 55 yaşındaki Niyazi Güvenir yönetimindeki PF 691 Z plakalı araç ile başbakanlık ışıklarına doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solundan sağına doğru yaya olarak geçmeye çalışan 26 yaşındaki Rıdvan Çelebi’ye çarptı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan Çelebi’nin kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.