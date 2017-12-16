"Yolsuzluk yapanlar yargılanmalıdır"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), ülkedeki her türlü şaibe iddiasının yakından araştırılmasını ve yolsuzluk yapanların yargılanmasını talep etti.



BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün yazılı açıklamasında, siyasilerin özel hesaplarının dünyanın her yerinde mercek altında olduğunu kaydederek, vatandaşlardan ülkede olup biteni takip etmesini istedi.



Açıklamasında, Başbakan Hüseyin Özgürgün hakkında basına yansıyan haberlere işaret eden Sonüstün, bu haberlerin ibret verici olduğunu söyledi.



Paranın kaynağının açıklanması gerektiğini savunan Sonüstün, “Vatan, millet, Sakarya söylemiyle mangalda kül bırakmayanlar, astıkları bayrakların arkasına saklanarak, devlet imkanlarını görgüsüzce kullanmaktan geri durmuyor” ifadelerine yer verdi.



Salih Sonüstün, BKP’nin her türlü şaibe iddiasının yakından araştırılmasını ve yolsuzluk yapanların yargılanmasını talep ettiğini vurguladı. Sonüstün, “Rüşvet, suiistimal ve kötü yönetim kader değil” dedi.