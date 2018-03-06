Yolsuzluk dosyaları Meclis’in gündeminde…

EMEKLİLİK MAAŞLARINDAN YAPILAN VERGİ KESİNTİLERİNİN İADESİNE İLİŞKİN YASA GÜCÜNDE KARARNAME ELE ALINDI

Genel Kurul’da Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanlığının Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname hakkındaki rapor okundu.

TATAR

Konuyla ilgili söz alan UBP Milletvekili Ersin Tatar yasa gücünde kararnamenin 90 gün süreyle kaldırılmazsa devam ettiğine değindi.

İlgili kesinti işlemine ilişkin süreç hakkında bilgi veren Tatar bütçe kapsamında gerçekleştirilen bu işlem için tekrar yasa yapmaya gerek olup olmadığına emin olmadığını anlattı.

DENKTAŞ

Söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Maliye Bakanlığı görevine geldiğinde bu konuyla karşı karşıya kaldığını anlattı.

Kendisini ziyarete gelen emekli derneklerine iade edilecek 12 milyon TL ile bir okul yapılması talebini ilettiği derneklerin bu öneriyi reddettiğini kaydeden Denktaş, kendisine bütçeye bu iş için 12 milyon TL konması baskısı yapıldığını ve böylece karşılığı olmayan bu rakamın bütçeye konduğunu söyledi.

Bu ödemelerin 3 taksitte kanun hükmünde kararname ile ödendiğini anlatan Denktaş öğretmen hazırlık ödeneklerinin de aynı şekilde ödendiğini belirtti.

Seçimin Nisan 2018’de olmasının beklendiğini hatırlatan bu nedenle ödemelerin seçimle ilgisi olmadığını belirten Denktaş, Savcılığın konuyu yasalaştırmak gerektiğini söylemesi sonucu konunun bugün Meclis’te gündeme geldiğini anlattı.

İnsanların bireysel düşünmeden ülke menfaatini düşünmesini dilediğini anlatan Denktaş “Bu tür özverilerde bulunabilen bir toplumu özlüyorum” dedi.

Denktaş önümüzdeki dönem sivil toplum örgütlerinin ülke ve toplumun geleceği lehine hareket etmesini diledi.

ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de konuyla ilgili söz alarak yasalara uymanın önemine değindi.

Hukuku ve mahkemeleri göz bebeği gibi korumak gerektiğini vurgulayan Angolemli mahkemelerin aldığı kararların herkese uygulanması gerektiğini dile getirdi.

TATAR

UBP Milletvekili Ersin Tatar bunun üzerine söz alarak süreçle ilgili bilgi verdi.

Kendisinin ilgili dönemde Başsavcılık’tan uygulamanın yasaya aykırı olmadığı konusunda görüş aldığını dile getiren Tatar, o zaman yaptıkları çalışmalara da değindi.

ÇAVUŞOĞLU

UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu da, konunun Anayasa’ya aykırılığı kararının 3’e 2 oyla verildiğini hatırlattı.

Anayasa’nın güncel şartlara uygun olmadığını anlatan Çavuşoğlu ülke şartlarının ve ihtiyaçlarının değiştiğini belirtti.

Bu adımların ülke bütçesini rahatlatmak için atıldığını ve bunun adaletli şekilde olması için iki asgari ücret şartının konduğunu kaydeden Çavuşoğlu Anayasa’nın halka hizmet etme açısından eşitsizlikler içerdiğini belirtti.

Popülizm yaklaşımını eleştiren Çavuşoğlu, ülkenin geleceği için atılması gereken adımlarda Maliye politikalarının önemine vurgu yaptı.

ANGOLEMLİ

Yeniden söz alan TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli göz göre göre Anayasa’nın çiğnendiğini belirtti.

Anayasa’nın gerekirse bir konsensüs çerçevesinde değiştirilebileceğini kaydeden Angolemli bir yandan vergilerin toplanamadığını diğer yandan bütçeyi rahatlatmak için böyle bir girişim yapıldığını söyledi.

ARIKLI

YDP Milletvekili Erhan Arıklı da hükümetin ya da siyasilerin hatta Sayıştayın yolsuzlukları Savcılığa ya da Polise havale etmelerinin bir mana ifade etmediğini söyleyerek orada “layüsel”(sorumsuz) bir makam olduğunu savundu.. Bu makamın istediği dosyaları işleme koyup istediği dosyaları mesele yok diye kapattığını ileri süren Arıklı Başsavcılığın kararlarını eleştirdi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da mahkemelere ve Hukuk Dairesi’ne bu kadar acımasızca saldırmamak gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Savcılığın yaptığının karar vermek değil görüş bildirmek olduğunu anlatan Denktaş, eleştirilse de Mahkeme kararını uygulamak durumunda olduğunuzu dile getirdi.

Arıklı’nın bahsettiği gibi durumda bir eşitsizlik olduğunu, ilk olaydaki kişilerin kafalarına çevik kuvvetin copla vurduğunu, bu olduğunda o kişilerin ceza almış olduğunu dile getiren Denktaş ikinci olaya ise Polisin dâhil olmadığını söyledi.

“Her ikisi de yanlış ama bu olayı ısrarla bir kaşıma meselesi yapmak en büyük yanlış bundan vazgeçelim” diyen Denktaş taraf olmak suretiyle bir tanesini haklı göstermeye çalışmaktan vazgeçilmesini istedi.

Fikir özgürlüğüne taraf olduğunu ancak bu özgürlüğü kullanırken hassasiyetlere de önem verilmesi gerektiğini kaydeden Denktaş öte yandan ülkenin karakterinde taşla sopayla tepki vermenin bulunmadığını vurguladı.

Hane halkına yardım kalemi konusunda sorulan bir soru üzerine bunun örtülü ödenek olmadığını dile getiren Denktaş, bu kalemin nereye harcandığının tek tek görülebileceğini kaydetti.

Meclis’te daha farklı konuların tartışılması gerektiğini anlatan Denktaş “Özellikle cumhurbaşkanlığının elbette örtülü ödeneği olması gerekir” dedi.(TAK)

SAAT: 11.35

Başbakan Tufan Erhürman tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan 45 ‘yolsuzluk’ dosyası Meclis’in de gündemine geldi.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Romanya üzerinden İngiltere’ye ihraç edilmesi planlanan hellim ile ilgili soruşturma ve Biokim Ltd’in ürettiği taban gübresinin analiz raporunun sahte olduğu yönündeki dosyayı gündeme getirdi.

Taçoy, dosyalarda adı geçenlerin devletin zarara uğrattığını, bu konuda Tufan Erhürman’ın gerekli adımı atacağına inanç belirtti.

Erhürman: Yazılar, 2013'ten beri Başbakanlık'taydı, kamuoyu ile paylaşılmadı...

Taçoy’un ardından söz alan Başbakan Tufan Erhürman ise söz konusu konular ile ilgili yazıların 2013’ten beri Başbakanlıkta olduğunu ancak kamuoyu ile paylaşılmadığını söyledi. Erhürman, şöyle konuştu: İki tür dava vardır…Suç iddiasına ilişkin davalar, diğeri tazminat talebine dayanan davalardır. Tazminat davası, Kaza Mahkemesi, suç iddiası polis, Savcılık ve Ceza Mahkemesi’nin önüne gelir. Polisten tazminat davası ile ilgili bir şey istenmez. Tazminat davaları kişiler arasındadır ama ceza davaları öyle değildir. Şu ana kadar 40’dan fazla dosyadan bahsettim. Hiçbiriyle ilgili tazminat davası araştırması yapmadım ama bugünden itibaren bunu da yapacağım, gündeme getireceğim. Savcılıktan ne aldıysam, kamuoyu ile paylaştım. Ne yazıyorsa onu okuyorum. Hukuki araştırma yapıp da Başsavcılık, polis yanlış yaptı diye araştırma yapmadım. 2013'ten beri Başbakanlıkta olan yazılar ile ilgili kamuoyu ile paylaşma yapılmadı, yalnızca bu dosya değil diğer tüm dosyalarla ilgili de... Benim yaptığım şu anda bu.

Bu dosyalarla ilgili polis nezdinde girişimim olacaktır. Polise kapatılmamış dosyalarla ilgili talimat vereceğim. Hızlandırılması için girişim yapacağım. Ama Başsavcılığa talimat vermeye yetkim yok

Başbakanlıkta kullanılan ‘yanlış’ amblem…

Erhürman: Geçtiğimiz hükümet döneminde Başbakanlığın kullanamayacağı amblem üzerinde baskı yapıldı, yaklaşık 30 bin TL’lik harcama yapıldı. Burada yasaya aykırı harcama yapıldı. Hem tazminat hem de ceza davası gündeme gelir. Ceza davasında suçlu bulunmamak, tazminat kaybedeceği anlamına taşımaz. Hiçbiri 20 aylık UBP-DP Hükümeti ile sınırlı değildir. Hukukçu olarak üzüldüğüm şeyler var. Açık olan dosyaların bazılarında 2009’da Başsavcılığa gönderildi ama akıbeti değişmemiş. Bunlarla ilgili polis nezdinde girişim yapacağım. Yanlış, eksik bir şey varsa lütfen uyarın. Dosyalar kabarık, birçok dosyada sonuç alınamadı.

Bütçe görüşmeleri 12 Mart’ta başlıyor

Cumhuriyet Meclisi bugün saat 10.50 sıralarında toplandı.

Toplantıda ilk olarak 2018 Bütçe Yasa Tasarısı görüşülmesine ilişkin takvim belirlendi.

Bütçeye ilişkin görüşmelerin 12 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da başlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Görüşmeler Cumartesi-Pazar hariç, her gün yapılacak.

Toplantıların 21 Mart Çarşamba günü tamamlanması planlanıyor.

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Oylamanın ardından UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu, Belediyeler (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkereye yönelik öneri sundu.

Amcaoğlu’nun ardından Meclis’te konuşan Başbakan Tufan Erhürman, tezkerenin komitede görüşülmesinin ivedi olmadığını ifade ederek, bu öneriye ret oyu vereceklerini açıkladı, gerekçelerini de sıraladı.

Erhürman şöyle konuştu: UBP Hükümetten gittikten sonra BRT Yasası ile ilgili bir yasa önerisi vermişti. O dönem yapılan çalışmalara dayanan yasa önerisiydi. CTP’nin büyük ortak olduğu hükümet gitti, UBP geldi. 20 ay hükümette kaldı, yasa önerisi yasallaşmadı. Şimdi de yeni hükümet göreve başladı. Yerel yönetim öncelikli konulardan biri olduğunu söyledik. Çalışmaların başladığını söyledik. Kamuoyu ile paylaştık. Şimdi yasa önerisi yine, geçmiş hükümette olan UBP tarafından getiriliyor. Belediyeler reformu gibi çok önemli konuda çalışma yapıldığında o dönemde, iktidarda olan hükümet tarafından ayrıntılı çalışılıp getirilmesi gerekiyor. UBP, 20 ay hükümetteydi, yasallaştırabilirdi… Al-ver oyununa dönmesi şık değil. Bunu reddediyor değiliz. Bu işin mali boyutu önemlidir. Belediye sayıları ve mekanlarını belirlerken mali-ekonomik çalışma yapmak lazım. Hem Maliye hem de Ekonomi Bakanlığı bünyesinde çalışıyoruz. İşin hukuki boyutunu da çalışıyoruz. Yeni oluşturulacak belediyelerin sürdürülebilir olması gerekiyor. Ciddi çalışma gerekiyor. Gerek bizim gerek UBP’den gelen taslak üzerinde çalışma gerekiyor. Bütçe görüşmeleri başlayacak.

Yenierenköy Belediyesi’nin özel durumundan dolayı belki pilot durum diye

İvedilik talebine olumlu oy vermemiz mümkün değil. Hükümetin çalışma yapması gerekiyor.

İvediliği çok da anlamı değildir, bu nedenle ret oyu vereceğiz.

Erhürman’ın konuşmasının ardından UBP tarafından sunulan öneri oyçokluğu ile reddedildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugün hem yasama hem de denetleme görevi için toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nun saat 10.50’de başlayan toplantısının gündeminde, iki kararname ile bir tasarı var. Toplantıda milletvekilleri güncel konuşmalar da yapacak.

Toplantının özel gündeminde “Emeklilik Maaşlarından Yapılan Vergi Kesintilerinin İadesine İlişkin Yasa Gücünde Kararname” ile “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname” ele alınacak.

Emekli maaşlarından yapılan vergi kesintilerinin iadesiyle ilgili kararname, işlemlerde gözden kaçan, aksayan kişi ve kurumlar varsa bunların mağduriyetinin bir ay içinde giderilmesi ve vergi kesintilerinin iade edilmesi amacıyla hazırlandı.

Kamu çalışanlarının ödenekleriyle ilgili kararname ise, 2011 sonrası işe başlayan kamu çalışanlarının maaşlarında uygulanan cetvellerin 2018’e uyarlanması için hazırlandı.

Meclis Genel Kurulu’nda ayrıca “Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları” (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

Komiteden oy birliğiyle geçen tasarı, hemşire kadrolarının artırımını öngörüyor.

Toplantının son bölümünde ise, isteyen milletvekilleri güncel konuşma yapacak ve sözlü sorularını kürsüden sorabilecek. (TAK)