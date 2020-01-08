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Yolların Son Durumu

Yolların Son Durumu

Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı

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Polis yolların son durumunu hakkınkı şu bilgiyi paylaştı; 
Su taşkını  nedeniyle trafik akışına kapatılan Aslanköy- Paşaköy Anayolu bu sabahtan itibaren  yeniden trafiğe açıldı. 

Taşpınar - Güzelyurt Anayolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.  

Lapta oteller bölgesi ile Karşıyaka arası, yağan yağmur nedeniyle yollar içinde yer yer su  birikintileri mevcut.  

Lefkoşa Girne  Anayolu boğaz bölgesi şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesi azalmakta ve dağdan gelen su yer yer yol içerisine akmaktadır. Bu güzergahları kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

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