Yollardaki oto korkulukların tamiri için ihale açıldı

Karayolları Dairesi sorumluluğundaki tüm yollarda hasara uğrayan oto korkulukların tamiri için ihaleye çıkıldı.

Karayolları Dairesi’nin ihalesine 1 Temmuz’a kadar teklif sunulabilecek.

İhale için ayrılmış toplam değerin 909 bin 290 TL olduğu ihaleye, 1., 2. ve 3. Sınıf teknik işler karnesi almış müteahhitler katılabilecek.

Tekliflerin, en geç 1 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması istendi.